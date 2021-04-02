https://ria.ru/20210402/izbienie-1603990789.html

В Новой Москве завели дело из-за избиения ребенка опекуном

В Новой Москве завели дело из-за избиения ребенка опекуном

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении жительницы Новой Москвы и ее сожителя, которые, по данным следствия, последние несколько лет регулярно... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:41

2021-04-02T16:41

2021-04-02T16:41

новая москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении жительницы Новой Москвы и ее сожителя, которые, по данным следствия, последние несколько лет регулярно избивали девочку, находящуюся под опекой женщины, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."По данным следствия, в период с 2018 по март 2021 года женщина, являющаяся опекуном малолетней девочки 2010 года рождения, а также ее сожитель, на территории частного дома, расположенного в поселке Щаповское в городе Москве, а также в иных местах, систематически подвергали избиению ребенка", - сказала Иванова.Она отметила, что следователи возбудили уголовное дело об истязании. Девочку госпитализировали в медучреждение, где у нее диагностировали множественные телесные повреждения, ей оказывается необходимая помощь."Со слов ребенка, телесные повреждения различными предметами ей причинила опекун и ее сожитель, с которыми проживала девочка", - добавила Иванова.По ее словам, после получения необходимых медицинских документов будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 УК РФ (халатность).

https://ria.ru/20210329/yugra-1603254825.html

новая москва

москва

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новая москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия