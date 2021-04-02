Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/izbienie-1603990789.html
В Новой Москве завели дело из-за избиения ребенка опекуном
В Новой Москве завели дело из-за избиения ребенка опекуном
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении жительницы Новой Москвы и ее сожителя, которые, по данным следствия, последние несколько лет регулярно... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:41
2021-04-02T16:41
новая москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении жительницы Новой Москвы и ее сожителя, которые, по данным следствия, последние несколько лет регулярно избивали девочку, находящуюся под опекой женщины, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."По данным следствия, в период с 2018 по март 2021 года женщина, являющаяся опекуном малолетней девочки 2010 года рождения, а также ее сожитель, на территории частного дома, расположенного в поселке Щаповское в городе Москве, а также в иных местах, систематически подвергали избиению ребенка", - сказала Иванова.Она отметила, что следователи возбудили уголовное дело об истязании. Девочку госпитализировали в медучреждение, где у нее диагностировали множественные телесные повреждения, ей оказывается необходимая помощь."Со слов ребенка, телесные повреждения различными предметами ей причинила опекун и ее сожитель, с которыми проживала девочка", - добавила Иванова.По ее словам, после получения необходимых медицинских документов будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 УК РФ (халатность).
https://ria.ru/20210329/yugra-1603254825.html
новая москва
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Новой Москве завели дело из-за избиения ребенка опекуном

16:41 02.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении жительницы Новой Москвы и ее сожителя, которые, по данным следствия, последние несколько лет регулярно избивали девочку, находящуюся под опекой женщины, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"По данным следствия, в период с 2018 по март 2021 года женщина, являющаяся опекуном малолетней девочки 2010 года рождения, а также ее сожитель, на территории частного дома, расположенного в поселке Щаповское в городе Москве, а также в иных местах, систематически подвергали избиению ребенка", - сказала Иванова.
Она отметила, что следователи возбудили уголовное дело об истязании. Девочку госпитализировали в медучреждение, где у нее диагностировали множественные телесные повреждения, ей оказывается необходимая помощь.
"Со слов ребенка, телесные повреждения различными предметами ей причинила опекун и ее сожитель, с которыми проживала девочка", - добавила Иванова.
По ее словам, после получения необходимых медицинских документов будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 УК РФ (халатность).
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 10:37
В Югре рецидивиста обвинили в истязании ребенка сожительницы
 
Новая МоскваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Лента новостейМолния