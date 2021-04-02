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В Иваново сотрудник вуза стал подозреваемым по делу о гибели девушки
В Иваново сотрудник вуза стал подозреваемым по делу о гибели девушки
Директор административно-хозяйственной службы государственного политехнического университета в Иваново стал подозреваемым в деле о халатности, которая привела к РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:24
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следственный комитет россии (ск рф)
станислав воскресенский
ивановская область
иваново
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Директор административно-хозяйственной службы государственного политехнического университета в Иваново стал подозреваемым в деле о халатности, которая привела к гибели 20-летней девушки, на которую рухнула часть кирпичной кладки бывшего корпуса вуза, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.Инцидент произошел в среду вечером на улице 8 марта. У неэксплуатируемого здания бывшего учебного корпуса Ивановского государственного политехнического университета обрушилась часть кирпичной кладки. Обломки упали на проходившую мимо 20-летнюю девушку, которая погибла на месте. По факту произошедшего СК возбудил дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека."В рамках расследования уголовного дела задержан директор административно-хозяйственной службы ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет". В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил максимально быстро и открыто расследовать обстоятельства произошедшего. В четверг Воскресенский возложил цветы к месту трагедии. В момент посещения главой региона места происшествия произошло повторное обрушение конструкций здания.
https://realty.ria.ru/20210401/ivanovo-1603842805.html
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следственный комитет россии (ск рф), станислав воскресенский, ивановская область, иваново, происшествия

В Иваново сотрудник вуза стал подозреваемым по делу о гибели девушки

16:24 02.04.2021 (обновлено: 16:26 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Директор административно-хозяйственной службы государственного политехнического университета в Иваново стал подозреваемым в деле о халатности, которая привела к гибели 20-летней девушки, на которую рухнула часть кирпичной кладки бывшего корпуса вуза, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
Инцидент произошел в среду вечером на улице 8 марта. У неэксплуатируемого здания бывшего учебного корпуса Ивановского государственного политехнического университета обрушилась часть кирпичной кладки. Обломки упали на проходившую мимо 20-летнюю девушку, которая погибла на месте. По факту произошедшего СК возбудил дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
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"В рамках расследования уголовного дела задержан директор административно-хозяйственной службы ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет". В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил максимально быстро и открыто расследовать обстоятельства произошедшего. В четверг Воскресенский возложил цветы к месту трагедии. В момент посещения главой региона места происшествия произошло повторное обрушение конструкций здания.
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Следственный комитет России (СК РФ)Станислав ВоскресенскийИвановская областьИвановоПроисшествия
 
 
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