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Эксперт оценил влияние шпионского инцидента на отношения Москвы и Рима
Эксперт оценил влияние шпионского инцидента на отношения Москвы и Рима
Шпионский инцидент в Италии произошел на фоне ухудшения отношений между Россией и Западом, однако не окажет существенного влияния на связи Москвы и Рима, заявил РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:23
2021-04-02T09:23
россия
луиджи ди майо
вмс италии
вооруженные силы рф
мид италии
джо байден
италия
в мире
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РИМ, 2 апр – РИА Новости. Шпионский инцидент в Италии произошел на фоне ухудшения отношений между Россией и Западом, однако не окажет существенного влияния на связи Москвы и Рима, заявил РИА Новости представитель итальянского "Центра исследований Евразия - Средиземноморье" Стефано Верноле."Конечно, первые заявления МИД Италии не предвещают немедленного умиротворения, поскольку министр Луиджи Ди Майо… очень настаивал на разнице ценностей между двумя странами", - сказал эксперт. По его словам, новость о задержании офицеров, естественно, "не содействует успокоению" в отношениях Москвы и Рима, которые, несмотря на это, все равно "характеризуются симпатией между народами"."Официально в краткосрочной перспективе ничего не изменится, можно будет продолжить сотрудничество в экономической и культурной сферах, не затронутых санкциями в отношении России", - отметил собеседник агентства.Верноле добавил, что ухудшение отношений между Россией и "так называемым Западом" можно было легко предвидеть после избрания президентом США Джо Байдена. "Не то чтобы отношения были особенно позитивными при Трампе, но, вероятно, было больше возможностей для действий у тех, кто, хотя и принадлежал к НАТО, намеревался проводить во имя национальных интересов более открытую политику в отношении Москвы, чем та, которую навязывает Вашингтон", - сказал эксперт.Итальянские карабинеры 30 марта задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу.Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса.По сообщениям итальянских СМИ, в четверг высланные из Италии российские военные дипломаты Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров вылетели из римского аэропорта Фьюмичино в Москву.
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россия, луиджи ди майо, вмс италии, вооруженные силы рф, мид италии, джо байден, италия, в мире

Эксперт оценил влияние шпионского инцидента на отношения Москвы и Рима

09:23 02.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 2 апр – РИА Новости. Шпионский инцидент в Италии произошел на фоне ухудшения отношений между Россией и Западом, однако не окажет существенного влияния на связи Москвы и Рима, заявил РИА Новости представитель итальянского "Центра исследований Евразия - Средиземноморье" Стефано Верноле.
"Конечно, первые заявления МИД Италии не предвещают немедленного умиротворения, поскольку министр Луиджи Ди Майо… очень настаивал на разнице ценностей между двумя странами", - сказал эксперт. По его словам, новость о задержании офицеров, естественно, "не содействует успокоению" в отношениях Москвы и Рима, которые, несмотря на это, все равно "характеризуются симпатией между народами".
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"Официально в краткосрочной перспективе ничего не изменится, можно будет продолжить сотрудничество в экономической и культурной сферах, не затронутых санкциями в отношении России", - отметил собеседник агентства.
Верноле добавил, что ухудшение отношений между Россией и "так называемым Западом" можно было легко предвидеть после избрания президентом США Джо Байдена. "Не то чтобы отношения были особенно позитивными при Трампе, но, вероятно, было больше возможностей для действий у тех, кто, хотя и принадлежал к НАТО, намеревался проводить во имя национальных интересов более открытую политику в отношении Москвы, чем та, которую навязывает Вашингтон", - сказал эксперт.
Итальянские карабинеры 30 марта задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу.
Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса.
По сообщениям итальянских СМИ, в четверг высланные из Италии российские военные дипломаты Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров вылетели из римского аэропорта Фьюмичино в Москву.
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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РоссияЛуиджи Ди МайоВМС ИталииВооруженные силы РФМИД ИталииДжо БайденИталияВ мире
 
 
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