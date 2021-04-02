Эксперт оценил влияние шпионского инцидента на отношения Москвы и Рима
"Конечно, первые заявления МИД Италии не предвещают немедленного умиротворения, поскольку министр Луиджи Ди Майо… очень настаивал на разнице ценностей между двумя странами", - сказал эксперт. По его словам, новость о задержании офицеров, естественно, "не содействует успокоению" в отношениях Москвы и Рима, которые, несмотря на это, все равно "характеризуются симпатией между народами".
1 апреля, 17:12Арестованный офицер ВМС Италии отказался давать показания
"Официально в краткосрочной перспективе ничего не изменится, можно будет продолжить сотрудничество в экономической и культурной сферах, не затронутых санкциями в отношении России", - отметил собеседник агентства.
Верноле добавил, что ухудшение отношений между Россией и "так называемым Западом" можно было легко предвидеть после избрания президентом США Джо Байдена. "Не то чтобы отношения были особенно позитивными при Трампе, но, вероятно, было больше возможностей для действий у тех, кто, хотя и принадлежал к НАТО, намеревался проводить во имя национальных интересов более открытую политику в отношении Москвы, чем та, которую навязывает Вашингтон", - сказал эксперт.
Итальянские карабинеры 30 марта задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу.
Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса.
По сообщениям итальянских СМИ, в четверг высланные из Италии российские военные дипломаты Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров вылетели из римского аэропорта Фьюмичино в Москву.