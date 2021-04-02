https://ria.ru/20210402/irkutsk-1603829159.html

В Иркутской области затопило дома жителей села, а спасатели не едут

В Иркутской области затопило дома жителей села, а спасатели не едут

В Иркутской области из-за резкого потепления и быстрого таяния снега объявили чрезвычайную ситуацию. В нескольких населенных пунктах Иркутского и Усольского... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T08:00

2021-04-02T08:00

2021-04-02T07:57

гу мчс по иркутской области

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Лина Панченко. В Иркутской области из-за резкого потепления и быстрого таяния снега объявили чрезвычайную ситуацию. В нескольких населенных пунктах Иркутского и Усольского районов подтопило более двухсот садово-огородных участков. Местные власти развернули пункты временного размещения, организовали откачку воды. В региональном управлении МЧС утверждают, что до домов вода не дошла. Однако в деревне Мамоны сообщают, что там уже по колено, но спасателей никто не видел.Подтоплены 204 участкаО возможном подтоплении в связи с потеплением гидрометеорологи предупредили жителей Иркутской области 29 марта. Из-за интенсивного таяния снега разлились реки и ручьи. Половодье ожидают в первой половине апреля в южных, центральных и западных районах области, а во второй — на севере. Главам администраций сел и городов рекомендовали позаботиться о круглосуточном мониторинге низин вблизи водоемов. А владельцам участков — самостоятельно расчистить водоотводные каналы вокруг домов.Тридцатого марта сообщили о подтоплении 26 участков в пяти населенных пунктах: Хомутово, Урик, Большая Елань, Грановщина и Большежилкино. В самом Иркутске из берегов вышла речка Солонянка, вода залила низины, пострадал 71 огород.К утру следующего дня подтопило деревню Столбово и село Биликтуй. Речь шла уже о 155 участках в зоне половодья. Объявили чрезвычайную ситуацию, подготовили пункты временного размещения. Спасатели, дорожные службы подогнали технику, круглосуточно откачивают воду с улиц и дворов, устраивают запруды на полях, отсыпают дамбы.Через сутки, 1 апреля, в МЧС проинформировали о 204 подтопленных подворьях. Впрочем, в некоторых местах ситуация изменилась в лучшую сторону. Например, в селе Урик, где залило восемь дворов, по данным спасателей, вода ушла из четырех. А в Грановщине и Биликтуе вообще сухо. В Иркутске после того, как прочистили 120 метров русла реки, уровень воды снизился на 30 сантиметров.Обстановка будет ухудшатьсяБольше других пострадало село Хомутово, в 15 километрах от Иркутска. Первого апреля там подтопило еще 25 участков, всего — 85. Рядом с Хомутово — поля, густо покрытые снегом. Минувшей зимой осадков было в три раза больше нормы, теперь снег стремительно тает. Вода хлынула в прошлые выходные, улицы превратились в реки.Региональную автодорогу в Хомутово перекрыли. Изменили маршруты автобусов — на остановках люди не могут сесть в транспорт.На странице муниципального образования разъясняют: идут работы по углублению канавы, чтобы отвести воду. По двум улицам села ограничили движение большегрузов. Люди обсуждают свалившуюся на них беду в соцсетях. Пользователь "ВКонтакте" Татьяна разместила у себя на странице фотографию залитой водой улицы. "Как завтра выплывать на работу?" — комментирует она снимок. Некоторые нашли выход: перемещаются на лошадях. Водителям, заехавшим в Хомутово, приходится разворачиваться, а куда двигаться дальше, они не знают, регулировщики ДПС не могут добраться до постов. На помощь приходит местная ребятня — указывает дорогу приезжим.Ни попить, ни помытьсяОдин из жителей села пожаловался, что в его дворе затопило скважину, из нее льется грязная вода — ни попить, ни помыться. Центральное отопление отключили. Бытовых удобств лишились около 150 жителей.Пригнали пожарные машины с насосами. Спасатели откачивают воду, рабочие дорожных служб готовят дренажную трубу. Но уложить ее можно только после того, как спадет вода. А когда это произойдет — неизвестно. Прогнозы администрации, которые по несколько раз в день публикуют в соцсетях, неутешительны: уровень талых вод в ближайшее время будет подниматься, обстановка ухудшится. Но жителей призывают соблюдать спокойствие: есть пункт временного размещения, дежурят спасатели, готовые на лодках перевозить людей, если потребуется."Паводок подтапливает придомовые территории. Вода зашла только на участки. Ни в одном доме ее нет. Пункт размещения у нас находится в спортивном комплексе. Но пока никто туда не обращался. Просили либо к родственникам отвезти, либо в Иркутск", — рассказал РИА Новости представитель администрации села Александр Парфентьев.На контроль не бралиСреди населенных пунктов, о спасении которых в каждой новой сводке отчитывается управление МЧС по Иркутской области, нет села Мамоны. А там ситуация драматическая: затопило жилища.В соцсети есть видео: люди ходят по залитому паркету в резиновых сапогах, воды — не меньше чем по щиколотку. В этом "бассейне" плавает домашняя утварь. Женский голос комментирует: "Переулок Майский. Вот такая ситуация на два часа ночи. Вода зашла в дом за пять минут и бежит не переставая. Мы остались без техники, без мебели. Сейчас еще и до розеток дойдет, и будет вообще отлично. Что делать? Полы у нас деревянные, холодильник я одна не подниму, чтобы его хоть на что-то поставить. Из дома я тоже выйти не могу, потому что там воды по пояс. И двери открывать тем более я не буду — вода потоком бежит прямо в дом".До руководства села дозвониться не удалось — не ответили ни по одному из телефонов. В районной администрации пояснить происходящее нам не смогли.В региональном управлении МЧС заявили, что проверили опубликованный в соцсети пост. "Я знаю, о чем вы говорите, — сказала руководитель пресс-службы Светлана Канина. — Созвонились с местной администрацией. Они поехали туда, разобрались". Как пояснила Канина, участок, на котором стоит тот дом, отделяет от соседей, чей двор расположен выше, большой каменный забор. И за этим забором скопилась талая вода, не находившая выхода. "В один момент все это пролилось на соседний участок, и вода попала в дом. Нам пообещали урегулировать эту конфликтную ситуацию, оказать адресную помощь пострадавшей семье. То есть там перманентного подтопления нет, поэтому на контроль мы ситуацию не брали".Все испорчено — полы, мебельКорреспондент РИА Новости связалась с двумя жителями села. Один, назвавшийся Василием, сообщил, что живет в Старых Мамонах, а чрезвычайная обстановка сложилась в Новых. "Вода идет в дома, людей топит", — подтвердил он. И даже высказал предположение, отчего это происходит: "Похоже, стоки не сделали".Жительница другой части села, Елена, с которой мы поговорили по телефону, рассказала: "Живем вверху, и нас затапливает. А в нижней части, возле Старых Мамонов, воды нет — в речку уходит. Мы думаем, что река вышла из берегов, из нее и течет". Девушка пояснила, что на улице резко потеплело. "Прямо жарко — градусов одиннадцать. В доме полы стали мокрыми дня четыре назад". Сначала воду вытирали тряпкой. Но затопило подвал. А позже, ночью, полилось очень быстро.Во дворе, добавляет Елена, пройти невозможно: "Затопило сараи". "У нас собака, две кошки. Мы забрали их и ушли к родственникам в Новые Мамоны, пока живем у них".Подобное, по ее словам, и у соседей. Сколько пострадавших домов, она сказать затруднилась — "может, тридцать". Затопило и деревенский магазин. А вот администрацию бедствие не затронуло. Родственники Елены звонили туда. "Никакого ответа". Семья собирается требовать компенсацию за испорченное имущество. "Очень сильно пахнет сыростью, придется менять полы, мебель. Столы развалились". Спасателей в деревне никто не видел.В ГУ МЧС по Иркутской области РИА Новости пообещали выяснить, что все-таки происходит в Мамонах.

https://ria.ru/20190703/1556136518.html

https://ria.ru/20190824/1557837122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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