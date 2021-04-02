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В Иране назвали условие для начала переговоров с США
В Иране назвали условие для начала переговоров с США
Иран не намерен проводить прямые или непрямые переговоры с США до отмены санкций, передает телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:21
2021-04-02T17:30
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
магатэ
вена
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Иран не намерен проводить прямые или непрямые переговоры с США до отмены санкций, передает телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник."Информированный источник, знакомый с ситуацией, сообщил Press TV, что Иран не будет вести с США никаких переговоров - ни прямых, ни непрямых - до отмены всех санкций, которые Вашингтон ввел в отношении Исламской Республики", - передает телеканал.Ранее в пятницу официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не ждут прямых переговоров с Ираном на предстоящей на следующей неделе встрече комиссии по СВПД в Вене, однако остаются открытыми к такому диалогу."Точно так же, как без каких-либо переговоров Америка вышла из СВПД и ввела санкции против Ирана, теперь она без переговоров должна снять санкции", - пояснил источник Press TV.Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) состоится во вторник на уровне политдиректоров в Вене в очном формате.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20210330/bayden-1603409925.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210402/1603985380.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, вена, иран, сша, в мире

В Иране назвали условие для начала переговоров с США

17:21 02.04.2021 (обновлено: 17:30 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Иран не намерен проводить прямые или непрямые переговоры с США до отмены санкций, передает телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник.
"Информированный источник, знакомый с ситуацией, сообщил Press TV, что Иран не будет вести с США никаких переговоров - ни прямых, ни непрямых - до отмены всех санкций, которые Вашингтон ввел в отношении Исламской Республики", - передает телеканал.
Ранее в пятницу официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не ждут прямых переговоров с Ираном на предстоящей на следующей неделе встрече комиссии по СВПД в Вене, однако остаются открытыми к такому диалогу.
"Точно так же, как без каких-либо переговоров Америка вышла из СВПД и ввела санкции против Ирана, теперь она без переговоров должна снять санкции", - пояснил источник Press TV.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
30 марта, 10:44
В Иране заявили о последствиях, если США будут медлить с отменой санкций
Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) состоится во вторник на уровне политдиректоров в Вене в очном формате.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Ядерный вопрос: заключат ли США и Иран новую сделку? - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 16:13Прямой эфир
Ядерный вопрос: заключат ли США и Иран новую сделку?
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭВенаИранСШАВ мире
 
 
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