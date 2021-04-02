https://ria.ru/20210402/iran-1603999092.html

В Иране назвали условие для начала переговоров с США

В Иране назвали условие для начала переговоров с США

Иран не намерен проводить прямые или непрямые переговоры с США до отмены санкций, передает телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:21

2021-04-02T17:21

2021-04-02T17:30

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

магатэ

вена

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Иран не намерен проводить прямые или непрямые переговоры с США до отмены санкций, передает телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник."Информированный источник, знакомый с ситуацией, сообщил Press TV, что Иран не будет вести с США никаких переговоров - ни прямых, ни непрямых - до отмены всех санкций, которые Вашингтон ввел в отношении Исламской Республики", - передает телеканал.Ранее в пятницу официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не ждут прямых переговоров с Ираном на предстоящей на следующей неделе встрече комиссии по СВПД в Вене, однако остаются открытыми к такому диалогу."Точно так же, как без каких-либо переговоров Америка вышла из СВПД и ввела санкции против Ирана, теперь она без переговоров должна снять санкции", - пояснил источник Press TV.Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) состоится во вторник на уровне политдиректоров в Вене в очном формате.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210330/bayden-1603409925.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/1603985380.html

вена

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, вена, иран, сша, в мире