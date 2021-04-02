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Наука
https://ria.ru/20210402/iphone-1603916274.html
Раскрыты новые подробности о недорогом iPhone SE следующего поколения
Раскрыты новые подробности о недорогом iPhone SE следующего поколения
В новом поколении смартфона iPhone SE не изменится дизайн и диагональ дисплея. Об этом в Twitter сообщил авторитетный аналитик Росс Янг. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:16
2021-04-02T11:16
наука
apple iphone
apple
технологии
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В новом поколении смартфона iPhone SE не изменится дизайн и диагональ дисплея. Об этом в Twitter сообщил авторитетный аналитик Росс Янг.Следующая версия iPhone SE будет напоминать все тот же iPhone 8, но может получить поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения. Большие изменения ожидаются через поколение, когда iPhone SE оснастят 6,1-дюймовым экраном с врезанной в матрицу фронтальной камерой.Сетевые информаторы сходятся во мнении, что в 2021 году Apple не будет обновлять текущее поколение iPhone SE (2020). Презентация иной версии состоится в 2022 году, а большие изменения в "дешевом" iPhone состоятся только в 2023 году.
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apple iphone, apple, технологии

Раскрыты новые подробности о недорогом iPhone SE следующего поколения

11:16 02.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
Новый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В новом поколении смартфона iPhone SE не изменится дизайн и диагональ дисплея. Об этом в Twitter сообщил авторитетный аналитик Росс Янг.
Следующая версия iPhone SE будет напоминать все тот же iPhone 8, но может получить поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения. Большие изменения ожидаются через поколение, когда iPhone SE оснастят 6,1-дюймовым экраном с врезанной в матрицу фронтальной камерой.
Сетевые информаторы сходятся во мнении, что в 2021 году Apple не будет обновлять текущее поколение iPhone SE (2020). Презентация иной версии состоится в 2022 году, а большие изменения в "дешевом" iPhone состоятся только в 2023 году.
 
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