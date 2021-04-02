https://ria.ru/20210402/iphone-1603916274.html

Раскрыты новые подробности о недорогом iPhone SE следующего поколения

Раскрыты новые подробности о недорогом iPhone SE следующего поколения

В новом поколении смартфона iPhone SE не изменится дизайн и диагональ дисплея. Об этом в Twitter сообщил авторитетный аналитик Росс Янг. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:16

2021-04-02T11:16

2021-04-02T11:16

наука

apple iphone

apple

технологии

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В новом поколении смартфона iPhone SE не изменится дизайн и диагональ дисплея. Об этом в Twitter сообщил авторитетный аналитик Росс Янг.Следующая версия iPhone SE будет напоминать все тот же iPhone 8, но может получить поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения. Большие изменения ожидаются через поколение, когда iPhone SE оснастят 6,1-дюймовым экраном с врезанной в матрицу фронтальной камерой.Сетевые информаторы сходятся во мнении, что в 2021 году Apple не будет обновлять текущее поколение iPhone SE (2020). Презентация иной версии состоится в 2022 году, а большие изменения в "дешевом" iPhone состоятся только в 2023 году.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple, технологии