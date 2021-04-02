https://ria.ru/20210402/iggypop-1603908423.html

Игги Поп снимется в комедии "Голубая игуана"

Игги Поп снимется в комедии "Голубая игуана"

СМИ узнали, что рок-музыкант Игги Поп присоединился к актерскому составу черной комедии "Голубая игуана" ("Blue Iguana"), съемки которой сейчас проходят на... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:12

2021-04-02T14:12

2021-04-02T14:12

каймановы острова

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игги поп

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что рок-музыкант Игги Поп присоединился к актерскому составу черной комедии "Голубая игуана" ("Blue Iguana"), съемки которой сейчас проходят на Каймановых островах, сообщает Deadline. Фронтмен The Stooges сыграет Эдварда — богатого главу семейства, чья смерть положит начало череде неудачных событий для его сына Дэниэла. При попытке воссоединиться со своими братьями и сестрами, он обнаруживает, что все хотят его убить из-за наследства, оставленного отцом. Главные роли в фильме исполнят: Джоэль Мур ("Аватар"), Боб Сагет ("Фуллер Хаус"), Джейсон Джонс ("Бортпроводница"), Карли Чайкин ("Мистер Робот") и Мэри Линн Райскаб ("24 часа").Режиссер ленты — Джереми Лалонд. Сценарий написал Мэттью Дрессель.Дата выхода "Голубой игуаны" пока не известна.

https://ria.ru/20210116/russell-1593263170.html

каймановы острова

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каймановы острова, кино и сериалы, новости культуры, игги поп