https://ria.ru/20210402/iggypop-1603908423.html
Игги Поп снимется в комедии "Голубая игуана"
Игги Поп снимется в комедии "Голубая игуана"
СМИ узнали, что рок-музыкант Игги Поп присоединился к актерскому составу черной комедии "Голубая игуана" ("Blue Iguana"), съемки которой сейчас проходят на... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:12
2021-04-02T14:12
2021-04-02T14:12
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игги поп
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что рок-музыкант Игги Поп присоединился к актерскому составу черной комедии "Голубая игуана" ("Blue Iguana"), съемки которой сейчас проходят на Каймановых островах, сообщает Deadline. Фронтмен The Stooges сыграет Эдварда — богатого главу семейства, чья смерть положит начало череде неудачных событий для его сына Дэниэла. При попытке воссоединиться со своими братьями и сестрами, он обнаруживает, что все хотят его убить из-за наследства, оставленного отцом. Главные роли в фильме исполнят: Джоэль Мур ("Аватар"), Боб Сагет ("Фуллер Хаус"), Джейсон Джонс ("Бортпроводница"), Карли Чайкин ("Мистер Робот") и Мэри Линн Райскаб ("24 часа").Режиссер ленты — Джереми Лалонд. Сценарий написал Мэттью Дрессель.Дата выхода "Голубой игуаны" пока не известна.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каймановы острова, кино и сериалы, новости культуры, игги поп
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
СМИ узнали, что рок-музыкант Игги Поп присоединился к актерскому составу черной комедии "Голубая игуана" ("Blue Iguana"), съемки которой сейчас проходят на Каймановых островах, сообщает
Deadline.
Фронтмен The Stooges сыграет Эдварда — богатого главу семейства, чья смерть положит начало череде неудачных событий для его сына Дэниэла. При попытке воссоединиться со своими братьями и сестрами, он обнаруживает, что все хотят его убить из-за наследства, оставленного отцом.
Главные роли в фильме исполнят: Джоэль Мур ("Аватар"), Боб Сагет ("Фуллер Хаус"), Джейсон Джонс ("Бортпроводница"), Карли Чайкин ("Мистер Робот") и Мэри Линн Райскаб ("24 часа").
Режиссер ленты — Джереми Лалонд. Сценарий написал Мэттью Дрессель.
Дата выхода "Голубой игуаны" пока не известна.