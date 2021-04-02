https://ria.ru/20210402/gretsiya-1603973426.html

В Греции туристам станут доступны подводные экскурсии

В Греции туристам станут доступны подводные экскурсии

Министерство культуры Греции разрешило туристам, увлекающимся подводным плаванием, посещать затонувшие корабли и самолеты, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:11

2021-04-02T16:11

2021-04-02T16:11

туристы

ионические острова

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

море

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туризм

эгейское море

пелопоннес (область)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министерство культуры Греции разрешило туристам, увлекающимся подводным плаванием, посещать затонувшие корабли и самолеты, сообщает АТОР.В списке разрешенных — 91 подводный объект. В основном это суда, ушедшие на дно во время Второй мировой войны, глубина их залегания не превышает 120 метров.Погружаться к ним можно в Аттике, Южном и Северном Эгейских регионах, Центральной Македонии, Западной и Центральной Греции, Эпире, Пелопоннесе ,Фессалии, на Крите и Ионических островах.В планах греческих властей создание дайвинг-парка на восточном побережье Пелопоннеса. Один из таких "глубинных" объектов, подводный музей у острова Перистера в Эгейском море, открылся в августе прошлого года и, несмотря на пандемию, уже стал популярным у иностранных туристов.

https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html

ионические острова

эгейское море

пелопоннес (область)

аттика

крит (остров)

греция

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