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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210402/gretsiya-1603973426.html
В Греции туристам станут доступны подводные экскурсии
В Греции туристам станут доступны подводные экскурсии
Министерство культуры Греции разрешило туристам, увлекающимся подводным плаванием, посещать затонувшие корабли и самолеты, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:11
2021-04-02T16:11
туристы
ионические острова
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
море
туризм
туризм
эгейское море
пелопоннес (область)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министерство культуры Греции разрешило туристам, увлекающимся подводным плаванием, посещать затонувшие корабли и самолеты, сообщает АТОР.В списке разрешенных — 91 подводный объект. В основном это суда, ушедшие на дно во время Второй мировой войны, глубина их залегания не превышает 120 метров.Погружаться к ним можно в Аттике, Южном и Северном Эгейских регионах, Центральной Македонии, Западной и Центральной Греции, Эпире, Пелопоннесе ,Фессалии, на Крите и Ионических островах.В планах греческих властей создание дайвинг-парка на восточном побережье Пелопоннеса. Один из таких "глубинных" объектов, подводный музей у острова Перистера в Эгейском море, открылся в августе прошлого года и, несмотря на пандемию, уже стал популярным у иностранных туристов.
https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html
ионические острова
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туристы, ионические острова, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, море, туризм, эгейское море, пелопоннес (область), аттика, крит (остров), греция, отдых

В Греции туристам станут доступны подводные экскурсии

16:11 02.04.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовДайверы на месте затонувшего корабля
Дайверы на месте затонувшего корабля - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министерство культуры Греции разрешило туристам, увлекающимся подводным плаванием, посещать затонувшие корабли и самолеты, сообщает АТОР.
В списке разрешенных — 91 подводный объект. В основном это суда, ушедшие на дно во время Второй мировой войны, глубина их залегания не превышает 120 метров.
Погружаться к ним можно в Аттике, Южном и Северном Эгейских регионах, Центральной Македонии, Западной и Центральной Греции, Эпире, Пелопоннесе ,Фессалии, на Крите и Ионических островах.
В планах греческих властей создание дайвинг-парка на восточном побережье Пелопоннеса.
Один из таких "глубинных" объектов, подводный музей у острова Перистера в Эгейском море, открылся в августе прошлого года и, несмотря на пандемию, уже стал популярным у иностранных туристов.
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