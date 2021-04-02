https://ria.ru/20210402/granitsa-1603943081.html

Москва и Минск усилят охрану белорусско-польской границы

Москва и Минск усилят охрану белорусско-польской границы

Белоруссия и Россия готовят новую программу пограничной безопасности на 2023-2027 годы, по которой будет усилена охрана участка границы республики с Польшей,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:06

2021-04-02T13:06

2021-04-02T13:13

союзное государство

россия

польша

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577412757_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_f3c2018fda8e6e06c37b72acf5c33866.jpg

МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия готовят новую программу пограничной безопасности на 2023-2027 годы, по которой будет усилена охрана участка границы республики с Польшей, заявил в пятницу замглавы белорусского Госпогранкомитета Сергей Новиков."В настоящее время пограничные службы Беларуси и пограничные службы ФСБ России ведут совместную работу по формированию новой программы развития пограничной безопасности на период 2023-2027 годов. В рамках которой планируется усилить охрану белорусско-польского участка границы за счет строительства и реконструкции инженерных заграждений, а также модернизации имеющихся сигнализационных комплексов, повышения уровня оснащенности подразделений границы необходимой техникой", - заявил Новиков, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".

https://ria.ru/20210402/lukashenko-1603893420.html

россия

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, польша, белоруссия, в мире