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Союзное государство
https://ria.ru/20210402/granitsa-1603943081.html
Москва и Минск усилят охрану белорусско-польской границы
Москва и Минск усилят охрану белорусско-польской границы
Белоруссия и Россия готовят новую программу пограничной безопасности на 2023-2027 годы, по которой будет усилена охрана участка границы республики с Польшей,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:06
2021-04-02T13:13
союзное государство
россия
польша
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия готовят новую программу пограничной безопасности на 2023-2027 годы, по которой будет усилена охрана участка границы республики с Польшей, заявил в пятницу замглавы белорусского Госпогранкомитета Сергей Новиков."В настоящее время пограничные службы Беларуси и пограничные службы ФСБ России ведут совместную работу по формированию новой программы развития пограничной безопасности на период 2023-2027 годов. В рамках которой планируется усилить охрану белорусско-польского участка границы за счет строительства и реконструкции инженерных заграждений, а также модернизации имеющихся сигнализационных комплексов, повышения уровня оснащенности подразделений границы необходимой техникой", - заявил Новиков, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".
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россия, польша, белоруссия, в мире

Москва и Минск усилят охрану белорусско-польской границы

13:06 02.04.2021 (обновлено: 13:13 02.04.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия готовят новую программу пограничной безопасности на 2023-2027 годы, по которой будет усилена охрана участка границы республики с Польшей, заявил в пятницу замглавы белорусского Госпогранкомитета Сергей Новиков.
"В настоящее время пограничные службы Беларуси и пограничные службы ФСБ России ведут совместную работу по формированию новой программы развития пограничной безопасности на период 2023-2027 годов. В рамках которой планируется усилить охрану белорусско-польского участка границы за счет строительства и реконструкции инженерных заграждений, а также модернизации имеющихся сигнализационных комплексов, повышения уровня оснащенности подразделений границы необходимой техникой", - заявил Новиков, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".
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