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Стало известно, на что указывает головная боль
Стало известно, на что указывает головная боль
Головные боли могут указывать на серьезные заболевания. Об этом пишет Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения США. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T01:07
2021-04-02T01:07
2021-04-02T01:49
наука
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Головные боли могут указывать на серьезные заболевания. Об этом пишет Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения США.Головная боль, по данным медиков, может сигнализировать о проблемах с кровеносными сосудами в мозге, его опухоли, повреждении, а также о повышенном или пониженном внутричерепном давлении.Не исключены также различные инфекции, в частности, менингит.Врачи предупредили, что причиной головных болей может быть и частый прием лекарственных препаратов, в том числе, обезболивающих средств.Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики Лариса Алексеева рассказали, почему возникают постоянные головные боли. По словам Ярцевой, такое состояние может быть вызвано повышенным артериальным давлением, а также развитием глаукомы. Алексеева, в свою очередь, считает, что именно сейчас самой частой причиной головных болей становятся погодные изменения и резкие перепады температур.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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весь мир
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Головные боли могут указывать на серьезные заболевания. Об этом пишет Express
со ссылкой на Национальную службу здравоохранения США
.
Головная боль, по данным медиков, может сигнализировать о проблемах с кровеносными сосудами в мозге, его опухоли, повреждении, а также о повышенном или пониженном внутричерепном давлении.
Не исключены также различные инфекции, в частности, менингит.
Врачи предупредили, что причиной головных болей может быть и частый прием лекарственных препаратов, в том числе, обезболивающих средств.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева
и врач общей практики Лариса Алексеева
рассказали, почему возникают постоянные головные боли.
По словам Ярцевой, такое состояние может быть вызвано повышенным артериальным давлением, а также развитием глаукомы. Алексеева, в свою очередь, считает, что именно сейчас самой частой причиной головных болей становятся погодные изменения и резкие перепады температур.