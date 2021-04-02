https://ria.ru/20210402/gipertoniya-1604024343.html

Мясников назвал восемь худших последствий гипертонии

Мясников назвал восемь худших последствий гипертонии

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" перечислил восемь заболеваний, к которым может привести гипертония. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T19:26

2021-04-02T19:26

2021-04-02T19:50

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" перечислил восемь заболеваний, к которым может привести гипертония.Он призвал не игнорировать эту болезнь и правильно ее лечить, так как она может стать предвестником очень тяжелых последствий. Мясников объяснил, что высокое давление часто становится причиной инфаркта и инсульта, а также значительно повышает риск таких недугов, как сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера. Кроме того, врач предупредил, что гипертония может вызвать мерцательную аритмию, которая, в свою очередь, часто увеличивает риск тромбообразования и ишемического инсульта. Помимо этого, гипертония вызывает ишемическую кардиомиопатию, эректильную дисфункцию и почечную недостаточность.По его словам, проблема заключается в том, что пациенты не ощущают высокого давления."Важно следить за ситуацией и выбирать адекватное лечение", – заключил медик.

https://ria.ru/20210331/lekarstvo-1603588758.html

https://ria.ru/20210330/rak-1603484798.html

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2021

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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество