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Мясников назвал восемь худших последствий гипертонии
Мясников назвал восемь худших последствий гипертонии
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" перечислил восемь заболеваний, к которым может привести гипертония. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:26
2021-04-02T19:50
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" перечислил восемь заболеваний, к которым может привести гипертония.Он призвал не игнорировать эту болезнь и правильно ее лечить, так как она может стать предвестником очень тяжелых последствий. Мясников объяснил, что высокое давление часто становится причиной инфаркта и инсульта, а также значительно повышает риск таких недугов, как сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера. Кроме того, врач предупредил, что гипертония может вызвать мерцательную аритмию, которая, в свою очередь, часто увеличивает риск тромбообразования и ишемического инсульта. Помимо этого, гипертония вызывает ишемическую кардиомиопатию, эректильную дисфункцию и почечную недостаточность.По его словам, проблема заключается в том, что пациенты не ощущают высокого давления."Важно следить за ситуацией и выбирать адекватное лечение", – заключил медик.
https://ria.ru/20210331/lekarstvo-1603588758.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников назвал восемь худших последствий гипертонии

19:26 02.04.2021 (обновлено: 19:50 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" перечислил восемь заболеваний, к которым может привести гипертония.

"Мы говорили, говорим и будем говорить про гипертонию, потому что это одна из самых насущных тем. По современным нормам, показатели давления 130/90 уже считаются гипертонией", — сказал врач.

Он призвал не игнорировать эту болезнь и правильно ее лечить, так как она может стать предвестником очень тяжелых последствий. Мясников объяснил, что высокое давление часто становится причиной инфаркта и инсульта, а также значительно повышает риск таких недугов, как сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера.
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Кроме того, врач предупредил, что гипертония может вызвать мерцательную аритмию, которая, в свою очередь, часто увеличивает риск тромбообразования и ишемического инсульта. Помимо этого, гипертония вызывает ишемическую кардиомиопатию, эректильную дисфункцию и почечную недостаточность.

"Человек не лечит гипертонию, у него могут быть проблемы, равно как и лечит, но не теми лекарствами. Если у вас неконтролируемое давление, значит, вы или принимаете не те лекарства, или не в той дозе, или не в той комбинации, или не в то время", – подчеркнул Мясников.

По его словам, проблема заключается в том, что пациенты не ощущают высокого давления.
"Важно следить за ситуацией и выбирать адекватное лечение", – заключил медик.
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