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Союзное государство
https://ria.ru/20210402/finansirovanie-1603967773.html
В Минске предложили увеличить число и объем финансирования программ СГ
В Минске предложили увеличить число и объем финансирования программ СГ
Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой выступил за то, чтобы увеличить результативность, число и объемы финансирования программ в... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:08
2021-04-02T15:08
союзное государство
союзное государство
белоруссия
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой выступил за то, чтобы увеличить результативность, число и объемы финансирования программ в рамках белорусско-российского Союзного государства, а также усовершенствовать механизм их реализации.Он подчеркнул, что союзные программы в свое время "поддержали" предприятия и целые отрасли, научные коллективы, позволили их сохранить и развить.Замглавы администрации президента Белоруссии выразил надежду, что эта тема получит поддержку и содействие со стороны недавно назначенного на пост госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.
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союзное государство, белоруссия

В Минске предложили увеличить число и объем финансирования программ СГ

15:08 02.04.2021
 
© РИА Новости / Виктор ТолочкоБелорусские рубли
Белорусские рубли - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой выступил за то, чтобы увеличить результативность, число и объемы финансирования программ в рамках белорусско-российского Союзного государства, а также усовершенствовать механизм их реализации.
"Назрела необходимость резкого повышения результативности союзных программ, увеличения их числа и объемов финансирования", - сказал Крутой в пятницу, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".
Он подчеркнул, что союзные программы в свое время "поддержали" предприятия и целые отрасли, научные коллективы, позволили их сохранить и развить.
"Сейчас нужно направить усилия в работе этого инструмента на создание новых передовых направлений", - сказал Крутой, приведя в качестве примера сотрудничество стран в области создания космических аппаратов. По его словам, таких масштабных проектов должны быть "десятки и сотни".
Замглавы администрации президента Белоруссии выразил надежду, что эта тема получит поддержку и содействие со стороны недавно назначенного на пост госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.
"Срочные корректировки в порядок их (союзных программ – ред.) подготовки, контроля, распределения средств союзного бюджета будут внесены. Исполнители союзных программ, ученые, если честно, уже бьют в колокола по этой проблеме. Буквально за 2-3 месяца мы должны ее решить и разрубить узел махровой бюрократии, где-то даже чванства наших двух минфинов, многомесячных согласований, безразличия чиновников отраслевых ведомств, чтобы к формированию бюджета (Союзного государства – ред.) на следующий год мы все-таки получили новый и более рабочий механизм, иначе можем растерять потенциал этого инструмента", - подчеркнул Крутой.
Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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