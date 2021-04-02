https://ria.ru/20210402/finansirovanie-1603967773.html

В Минске предложили увеличить число и объем финансирования программ СГ

В Минске предложили увеличить число и объем финансирования программ СГ

Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой выступил за то, чтобы увеличить результативность, число и объемы финансирования программ в... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:08

2021-04-02T15:08

2021-04-02T15:08

союзное государство

союзное государство

белоруссия

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой выступил за то, чтобы увеличить результативность, число и объемы финансирования программ в рамках белорусско-российского Союзного государства, а также усовершенствовать механизм их реализации.Он подчеркнул, что союзные программы в свое время "поддержали" предприятия и целые отрасли, научные коллективы, позволили их сохранить и развить.Замглавы администрации президента Белоруссии выразил надежду, что эта тема получит поддержку и содействие со стороны недавно назначенного на пост госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

https://ria.ru/20210402/byudzhet-1603957522.html

белоруссия

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союзное государство, белоруссия