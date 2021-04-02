https://ria.ru/20210402/evrovidenie-1603888167.html
Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
Певице Маниже, которая представит Россию на "Евровидении", возможно, стоило бы поменять композицию из-за негативных отзывов, заявил РИА Новости имам мухтасиб... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T04:44
2021-04-02T04:44
2021-04-02T14:04
религия и мировоззрение
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Певице Маниже, которая представит Россию на "Евровидении", возможно, стоило бы поменять композицию из-за негативных отзывов, заявил РИА Новости имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов.Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в соцсетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Манижа представит Россию на "Евровидении" с песней Russian Woman – как отмечал Первый канал, такой выбор сделали зрители в прямом эфире путем национального голосования. Песня вызвала неоднозначную реакцию. В частности, победитель четвертого сезона шоу "Голос" иеромонах Фотий заявил РИА Новости, что она искажает образ русской женщины, и этот "прогиб" России перед Европой "засчитан не будет".По словам имама, участник "Евровидения" представляет страну, поэтому "стоит ориентироваться на восприятие людей".В целом, рассказал имам, религиозные деятели не лезут в творческую жизнь исполнителей, поскольку "Всевышний дает человеку право выбора", хотя с точки зрения ислама, не принято, чтобы женщина откровенно одевалась, исполняла что-то на сцене."Хотя ей надо отдать должное, она обладает хорошими вокальными данными, артистизмом", - добавил Мухутдинов.Он также обратил внимание на происхождение певицы. "Манижа по национальности таджичка. Эта ситуация (негатив вокруг композиции - ред.) может быть использована нашими недругами для внесения раздора. Мол, посмотрите, как в России ущемляют права человека, народов, не дают песни исполнять, какие нравятся. Вопрос тонкий. Нужно и не допустить политических игр со стороны наших недругов, и достойно представить нашу страну на этом конкурсе", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210401/evrovidenie-1603774498.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости.
Певице Маниже
, которая представит Россию
на "Евровидении
", возможно, стоило бы поменять композицию из-за негативных отзывов, заявил РИА Новости имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов.
Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в соцсетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Манижа представит Россию на "Евровидении" с песней Russian Woman – как отмечал Первый канал, такой выбор сделали зрители в прямом эфире путем национального голосования. Песня вызвала неоднозначную реакцию. В частности, победитель четвертого сезона шоу "Голос" иеромонах Фотий заявил РИА Новости, что она искажает образ русской женщины, и этот "прогиб" России перед Европой "засчитан не будет".
По словам имама, участник "Евровидения" представляет страну, поэтому "стоит ориентироваться на восприятие людей".
"Учитывая то, что много нехороших отзывов поступает в отношении той композиции, которую она выбрала для конкурса, с ее стороны, наверное, было бы верно выбрать что-то другое", - сказал Мухутдинов.
В целом, рассказал имам, религиозные деятели не лезут в творческую жизнь исполнителей, поскольку "Всевышний дает человеку право выбора", хотя с точки зрения ислама, не принято, чтобы женщина откровенно одевалась, исполняла что-то на сцене.
"Хотя ей надо отдать должное, она обладает хорошими вокальными данными, артистизмом", - добавил Мухутдинов.
Он также обратил внимание на происхождение певицы. "Манижа по национальности таджичка. Эта ситуация (негатив вокруг композиции - ред.) может быть использована нашими недругами для внесения раздора. Мол, посмотрите, как в России ущемляют права человека, народов, не дают песни исполнять, какие нравятся. Вопрос тонкий. Нужно и не допустить политических игр со стороны наших недругов, и достойно представить нашу страну на этом конкурсе", - заключил собеседник агентства.