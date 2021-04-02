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Хорошие новости
https://ria.ru/20210402/enot-1603977551.html
Енот Тема из Кемерово принял участие в рейде по дорожной безопасности
Енот Тема из Кемерово принял участие в рейде по дорожной безопасности
Знаменитый енот Тема, живущий в Кемерово, в первый день учебной четверти вместе с полицейскими принял участие в рейде по безопасности детей на дорогах, сообщает РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:51
2021-04-02T16:01
хорошие новости
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КЕМЕРОВО, 2 апр - РИА Новости. Знаменитый енот Тема, живущий в Кемерово, в первый день учебной четверти вместе с полицейскими принял участие в рейде по безопасности детей на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области."В первый день новой учебной четверти полицейские УМВД России по городу Кемерово вместе с активистами школы №74 вышли в профилактический рейд, посвященный детской безопасности на дорогах. В мероприятии также приняла участие блогер Елена Троскина и ее знаменитый питомец Тема, один из самых популярных енотов в России", – говорится в сообщении.Отмечается, что для енота, участвующего в акции, школьники подготовили светоотражающий жилет.На въезде в областной центр сотрудники ГИБДД останавливали проезжающие автомобили и вместе с участниками рейда напоминали автолюбителям, что нужно быть предельно внимательными, так как после завершения весенних каникул на дорогах стало больше детей."Особое внимание водителей привлекали енот Тема и его хозяйка Елена. Блогер вместе с питомцем призывали водителей к максимальной внимательности на дороге", – уточняется в релизе.Также хозяйка енота рассказала школьникам о том, как правильно ухаживать за енотом и какие детали необходимо учитывать при приобретении животного.
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кемерово, кемеровская область, общество

Енот Тема из Кемерово принял участие в рейде по дорожной безопасности

15:51 02.04.2021 (обновлено: 16:01 02.04.2021)
 
© Тот самый енот ТёмаЕнот Тема из Кемерово
Енот Тема из Кемерово - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Тот самый енот Тёма
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КЕМЕРОВО, 2 апр - РИА Новости. Знаменитый енот Тема, живущий в Кемерово, в первый день учебной четверти вместе с полицейскими принял участие в рейде по безопасности детей на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
"В первый день новой учебной четверти полицейские УМВД России по городу Кемерово вместе с активистами школы №74 вышли в профилактический рейд, посвященный детской безопасности на дорогах. В мероприятии также приняла участие блогер Елена Троскина и ее знаменитый питомец Тема, один из самых популярных енотов в России", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для енота, участвующего в акции, школьники подготовили светоотражающий жилет.
На въезде в областной центр сотрудники ГИБДД останавливали проезжающие автомобили и вместе с участниками рейда напоминали автолюбителям, что нужно быть предельно внимательными, так как после завершения весенних каникул на дорогах стало больше детей.
"Особое внимание водителей привлекали енот Тема и его хозяйка Елена. Блогер вместе с питомцем призывали водителей к максимальной внимательности на дороге", – уточняется в релизе.
Также хозяйка енота рассказала школьникам о том, как правильно ухаживать за енотом и какие детали необходимо учитывать при приобретении животного.
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