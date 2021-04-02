https://ria.ru/20210402/edinstvo-1603940053.html

В Кремле отметили важность российско-белорусского единства

В Кремле отметили важность российско-белорусского единства

В Кремле придают большое значение российско-белорусскому единству, это "самый продвинутый формат интеграции" на постсоветском пространстве, а этапы этой... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:52

2021-04-02T12:52

2021-04-02T13:01

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

москва

минск

россия

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Кремле придают большое значение российско-белорусскому единству, это "самый продвинутый формат интеграции" на постсоветском пространстве, а этапы этой интеграции могут быть растянуты по времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран. Лукашенко отметил, что за прошедшие с момента подписания договора об образовании Сообщества Белоруссии и России 25 лет страны многого достигли в союзном строительстве. Путин в своей телеграмме упомянул, что механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества Москвы и Минска в политической и экономической сферах."Во-первых, сам факт того, что по случаю этого дня президент отправил президенту Лукашенко поздравительную телеграмму, говорит о том, что мы придаём большое значение российско-белорусскому единству и единому Союзному государству. Что касается этапов интеграции в рамках Союзного государства, то эти этапы могут быть растянуты по времени в зависимости от пожеланий одной из двух сторон, они могут расширяться по своему набору и так далее", - заявил Песков журналистам, отметив, что это "подвижная материя"."Но в любом случае, это самый продвинутый формат интеграции на пространстве бывшего Советского Союза. И мы искренне надеемся, что этот формат будет и дальше развиваться", - заключил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210402/matvienko-1603924804.html

москва

минск

россия

белоруссия

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александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, минск, россия, белоруссия, в мире