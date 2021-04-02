В Кремле отметили важность российско-белорусского единства
12:52 02.04.2021 (обновлено: 13:01 02.04.2021)
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Кремле придают большое значение российско-белорусскому единству, это "самый продвинутый формат интеграции" на постсоветском пространстве, а этапы этой интеграции могут быть растянуты по времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран. Лукашенко отметил, что за прошедшие с момента подписания договора об образовании Сообщества Белоруссии и России 25 лет страны многого достигли в союзном строительстве. Путин в своей телеграмме упомянул, что механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества Москвы и Минска в политической и экономической сферах.
"Во-первых, сам факт того, что по случаю этого дня президент отправил президенту Лукашенко поздравительную телеграмму, говорит о том, что мы придаём большое значение российско-белорусскому единству и единому Союзному государству. Что касается этапов интеграции в рамках Союзного государства, то эти этапы могут быть растянуты по времени в зависимости от пожеланий одной из двух сторон, они могут расширяться по своему набору и так далее", - заявил Песков журналистам, отметив, что это "подвижная материя".
"Но в любом случае, это самый продвинутый формат интеграции на пространстве бывшего Советского Союза. И мы искренне надеемся, что этот формат будет и дальше развиваться", - заключил представитель Кремля.