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На Садовом кольце автомобиль сбил пешехода
На Садовом кольце автомобиль сбил пешехода
Легковой автомобиль сбил пешехода, который перебегал Садовое кольцо в Москве, на месте проводятся реанимационные действия, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T21:14
2021-04-02T21:14
2021-04-02T21:14
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль сбил пешехода, который перебегал Садовое кольцо в Москве, на месте проводятся реанимационные действия, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Смоленском бульваре, 15 легковой автомобиль сбил пешехода, перебегавшего Садовое кольцо", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте ДТП проводятся реанимационные действия пострадавшего. Движение в сторону улицы Зубовская затруднено на 0,6 километра.
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москва, происшествия