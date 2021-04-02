https://ria.ru/20210402/dtp-1604039925.html

На Садовом кольце автомобиль сбил пешехода

На Садовом кольце автомобиль сбил пешехода

Легковой автомобиль сбил пешехода, который перебегал Садовое кольцо в Москве, на месте проводятся реанимационные действия, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T21:14

2021-04-02T21:14

2021-04-02T21:14

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль сбил пешехода, который перебегал Садовое кольцо в Москве, на месте проводятся реанимационные действия, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Смоленском бульваре, 15 легковой автомобиль сбил пешехода, перебегавшего Садовое кольцо", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте ДТП проводятся реанимационные действия пострадавшего. Движение в сторону улицы Зубовская затруднено на 0,6 километра.

https://ria.ru/20210402/rebenok-1603991660.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия