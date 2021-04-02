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Блогер Бил предложил помощь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце
Блогер Бил предложил помощь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце
Блогер Эдвард Бил намерен оказать помощь пострадавшей в ДТП в центре Москвы, он принес извинения и очень сожалеет, сообщил РИА Новости его адвокат Геннадий... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:47
2021-04-02T18:31
массовое дтп на садовом кольце
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Блогер Эдвард Бил намерен оказать помощь пострадавшей в ДТП в центре Москвы, он принес извинения и очень сожалеет, сообщил РИА Новости его адвокат Геннадий Удонян.Накануне Бил был допрошен в УВД по ЦАО, после чего его задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Он находится в статусе подозреваемого. Уголовное дело по факту ДТП возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)."Он намерен оказать помощь пострадавшей и заявил это в показаниях. Принёс извинения и очень сожалеет. Сейчас мы все боремся за ее жизнь", - сказал собеседник агентства.По данным ГИБДД, в четверг днем на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер Эдвард Бил.По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно "зарабатывал" по 4-5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.
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массовое дтп на садовом кольце, москва, происшествия

Блогер Бил предложил помощь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце

11:47 02.04.2021 (обновлено: 18:31 02.04.2021)
 
© РИА НовостиДТП на Садовом кольце у пересечения с Новым Арбатом в Москве
ДТП на Садовом кольце у пересечения с Новым Арбатом в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Блогер Эдвард Бил намерен оказать помощь пострадавшей в ДТП в центре Москвы, он принес извинения и очень сожалеет, сообщил РИА Новости его адвокат Геннадий Удонян.
Накануне Бил был допрошен в УВД по ЦАО, после чего его задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Он находится в статусе подозреваемого. Уголовное дело по факту ДТП возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"Он намерен оказать помощь пострадавшей и заявил это в показаниях. Принёс извинения и очень сожалеет. Сейчас мы все боремся за ее жизнь", - сказал собеседник агентства.
По данным ГИБДД, в четверг днем на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер Эдвард Бил.
По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно "зарабатывал" по 4-5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.
Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Массовое ДТП на Садовом кольцеМоскваПроисшествия
 
 
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