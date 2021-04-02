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Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
https://ria.ru/20210402/dostup-1603944722.html
Минску и Москве надо облегчать доступ к гособоронзаказу и госзакупкам
Минску и Москве надо облегчать доступ к гособоронзаказу и госзакупкам
Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва должны продолжить работу по устранению барьеров на союзном... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:24
2021-04-02T13:24
союзное государство
россия
союзное государство
москва
минск
белоруссия
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва должны продолжить работу по устранению барьеров на союзном рынке, в том числе в доступе к гособоронзаказу и госзакупкам."Естественно, нужно заниматься устранением барьеров и ограничений, разобраться, наконец-то, что такое локализация, и обеспечить доступ к гособоронзаказу, к инструменту госзакупок и другим моментам", - сказал Крутой в пятницу, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".По его словам, и Белоруссия, и Россия грешат такими "проблемными моментами, когда мы по сути прикрываемся защитой национальных производителей… а когда начинаешь в них глубже разбираться, на самом деле, в любых подобных историях вылазят другие мотивы, конечно, они не красят союз". "Какой бы ни была сложной ситуация, нужно руководствоваться обязательствами по обеспечению добросовестной конкуренции на общем внутреннем рынке (Союзного государства - ред.)", - подчеркнул Крутой.
https://ria.ru/20210402/putin-1603910408.html
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россия, союзное государство, москва, минск, белоруссия

Минску и Москве надо облегчать доступ к гособоронзаказу и госзакупкам

13:24 02.04.2021
 
© РИА Новости / POOL / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / POOL / Валерий Шарифулин
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва должны продолжить работу по устранению барьеров на союзном рынке, в том числе в доступе к гособоронзаказу и госзакупкам.
"Естественно, нужно заниматься устранением барьеров и ограничений, разобраться, наконец-то, что такое локализация, и обеспечить доступ к гособоронзаказу, к инструменту госзакупок и другим моментам", - сказал Крутой в пятницу, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".
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По его словам, и Белоруссия, и Россия грешат такими "проблемными моментами, когда мы по сути прикрываемся защитой национальных производителей… а когда начинаешь в них глубже разбираться, на самом деле, в любых подобных историях вылазят другие мотивы, конечно, они не красят союз". "Какой бы ни была сложной ситуация, нужно руководствоваться обязательствами по обеспечению добросовестной конкуренции на общем внутреннем рынке (Союзного государства - ред.)", - подчеркнул Крутой.
 
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