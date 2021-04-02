https://ria.ru/20210402/dorogi-1603896998.html

Московские дороги промоют с шампунем после зимы

Московские дороги промоют с шампунем после зимы

Московские дороги промоют в субботу с шампунем после зимы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:12

2021-04-02T09:12

2021-04-02T09:12

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Московские дороги промоют в субботу с шампунем после зимы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.По его словам, в субботу, 3 апреля, в Москве пройдет первая в этом году промывка дорог с шампунем."Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий", - отметил Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

https://ria.ru/20210401/blagoustroystvo-1603732750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество