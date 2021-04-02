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Московские дороги промоют с шампунем после зимы
Московские дороги промоют с шампунем после зимы
Московские дороги промоют в субботу с шампунем после зимы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:12
2021-04-02T09:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Московские дороги промоют в субботу с шампунем после зимы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.По его словам, в субботу, 3 апреля, в Москве пройдет первая в этом году промывка дорог с шампунем."Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий", - отметил Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Московские дороги промоют с шампунем после зимы

09:12 02.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальных служб моют дороги в Москве
Автомобили коммунальных служб моют дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Московские дороги промоют в субботу с шампунем после зимы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, в субботу, 3 апреля, в Москве пройдет первая в этом году промывка дорог с шампунем.
"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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