В Кремле оценили ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе
12:55 02.04.2021 (обновлено: 13:06 02.04.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе конференц-колла журналисты спросили у Пескова, не выдает ли российская сторона желаемое за действительное, говоря о готовящихся провокациях со стороны Киева. Песков с утверждением не согласился, подчеркнув, что у РФ риторика по этому вопросу "как раз абсолютно конструктивная", и российская сторона не пытается "выдавать желаемое за действительное".
"К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные. Что касается риторики, я только что отвечал как раз на вопрос о заявлениях, сделанных в Киеве, о необходимости привлечения войск НАТО и так далее. Мне кажется, такие заявления говорят сами за себя", - добавил он.
Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.