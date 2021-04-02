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В Госдуме заявили о праве России на защиту своих граждан в Донбассе
В Госдуме заявили о праве России на защиту своих граждан в Донбассе
Депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко заявил, что в случае усиления военных действий в... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:37
2021-04-02T13:58
андрей козенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко заявил, что в случае усиления военных действий в Донбассе Россия будет иметь полное право на защиту своих граждан, проживающих там.Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине"."В Пентагоне по привычке забывают о том, что не имеют право вмешиваться в дела других государств. К конфликту в Донбассе Вашингтон не имеет никакого отношения. И если в случае усиления военных действий, тем более с участием американских военных, в Донбассе со стороны США это будет открытой агрессией, то Россия будет иметь полное право на защиту граждан, проживающих в Донбассе и своих соотечественников, которым обязана оказывать всестороннюю поддержку согласно утвержденным недавно изменениям в Конституции", - сказал РИА Новости Козенко.По его словам, в этом случае расстановка сил "вряд ли окажется на стороне укроамериканцев"."По сути, Украина и США обсудили общую боеготовность к совместному ведению военных действий против жителей Донбасса, не очень умело скрывая все это мифической "агрессией" России. После подобных заявлений, очевидно, нужно готовиться к провокациям со стороны Украины. К тому же, понятно, кто является заказчиком, раскрыты все карты, за которыми скрывается озабоченность США укреплением позиций России", - сказал депутат.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210402/donbass-1603905016.html
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андрей козенко, министерство обороны сша, верховная рада украины, министерство обороны украины, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В Госдуме заявили о праве России на защиту своих граждан в Донбассе

12:37 02.04.2021 (обновлено: 13:58 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко заявил, что в случае усиления военных действий в Донбассе Россия будет иметь полное право на защиту своих граждан, проживающих там.
Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине".
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Пентагоне по привычке забывают о том, что не имеют право вмешиваться в дела других государств. К конфликту в Донбассе Вашингтон не имеет никакого отношения. И если в случае усиления военных действий, тем более с участием американских военных, в Донбассе со стороны США это будет открытой агрессией, то Россия будет иметь полное право на защиту граждан, проживающих в Донбассе и своих соотечественников, которым обязана оказывать всестороннюю поддержку согласно утвержденным недавно изменениям в Конституции", - сказал РИА Новости Козенко.
По его словам, в этом случае расстановка сил "вряд ли окажется на стороне укроамериканцев".
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"По сути, Украина и США обсудили общую боеготовность к совместному ведению военных действий против жителей Донбасса, не очень умело скрывая все это мифической "агрессией" России. После подобных заявлений, очевидно, нужно готовиться к провокациям со стороны Украины. К тому же, понятно, кто является заказчиком, раскрыты все карты, за которыми скрывается озабоченность США укреплением позиций России", - сказал депутат.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Андрей КозенкоМинистерство обороны СШАВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны УкраиныМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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