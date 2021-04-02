https://ria.ru/20210402/donbass-1603908255.html

В Госдуме оценили заявления Киева о поддержке США в ситуации с Донбассом

В Госдуме оценили заявления Киева о поддержке США в ситуации с Донбассом

Заявления Минобороны Украины о поддержке со стороны США в ситуации вокруг Донецка и Луганска опасны и ведут к витку эскалации напряженности в регионе, сказал... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:31

2021-04-02T10:31

2021-04-02T10:31

луганская народная республика

донецкая народная республика

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Заявления Минобороны Украины о поддержке со стороны США в ситуации вокруг Донецка и Луганска опасны и ведут к витку эскалации напряженности в регионе, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случаю обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине"."Заявление о том, что "мы в случае чего поддержим" - это качественно новый виток эскалации и безусловно это очень опасное заявление. Оно само по себе является вдохновляющим для разного рода узколобых националистов на Украине, которые правят бал в СМИ, держат под прессингом всех сколько-нибудь вменяемых политиков и заставляют их двигаться в этом направлении. Собственно эволюция самого (президента Украины Владимира) Зеленского за время его президентства достаточно об этом говорит", - сказал Затулин.Он добавил, что США подталкивают к тому, чтобы поставить Россию перед необходимостью защищать Донецк и Луганск и таким образом втянуться в новый виток санкций.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/nato-1603703658.html

https://ria.ru/20210331/donbass-1603698877.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, верховная рада украины, снг, константин затулин, украина, в мире