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https://ria.ru/20210402/donbass-1603905016.html
В ЛНР назвали стратегию США по Донбассу "войной до последнего украинца"
В ЛНР назвали стратегию США по Донбассу "войной до последнего украинца"
США заинтересованы в войне "до последнего украинца" и будут "подливать масло в огонь" конфликта в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:11
2021-04-02T13:13
родион мирошник
андрей таранов
верховная рада украины
кондолиза райс
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украина
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ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. США заинтересованы в войне "до последнего украинца" и будут "подливать масло в огонь" конфликта в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник. "Все помнят, чем закончились обещания Кондолизы Райс тогда еще грузинскому президенту Михо Саакашвили в 2008 году. Если Киев история ничему не учит, они могут снова попробовать, но уже на своей шкуре", — сказал он РИА Новости.Министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин обсудили в четверг по телефону ситуацию в Донбассе и взаимодействие между странами в сфере безопасности. Глава Пентагона подтвердил приверженность США "выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии". С 2015 года США выделили более двух миллиардов долларов на помощь Украине в области безопасности.
https://ria.ru/20210331/donbass-1603715844.html
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родион мирошник, андрей таранов, верховная рада украины, кондолиза райс, москва, киев, украина, в мире

В ЛНР назвали стратегию США по Донбассу "войной до последнего украинца"

10:11 02.04.2021 (обновлено: 13:13 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. США заинтересованы в войне "до последнего украинца" и будут "подливать масло в огонь" конфликта в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
"Все помнят, чем закончились обещания Кондолизы Райс тогда еще грузинскому президенту Михо Саакашвили в 2008 году. Если Киев история ничему не учит, они могут снова попробовать, но уже на своей шкуре", — сказал он РИА Новости.
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Министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин обсудили в четверг по телефону ситуацию в Донбассе и взаимодействие между странами в сфере безопасности. Глава Пентагона подтвердил приверженность США "выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии".
С 2015 года США выделили более двух миллиардов долларов на помощь Украине в области безопасности.
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Родион МирошникАндрей ТарановВерховная Рада УкраиныКондолиза РайсМоскваКиевУкраинаВ мире
 
 
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