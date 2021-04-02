https://ria.ru/20210402/donbass-1603905016.html

В ЛНР назвали стратегию США по Донбассу "войной до последнего украинца"

В ЛНР назвали стратегию США по Донбассу "войной до последнего украинца"

США заинтересованы в войне "до последнего украинца" и будут "подливать масло в огонь" конфликта в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:11

2021-04-02T10:11

2021-04-02T13:13

родион мирошник

андрей таранов

верховная рада украины

кондолиза райс

москва

киев

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. США заинтересованы в войне "до последнего украинца" и будут "подливать масло в огонь" конфликта в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник. "Все помнят, чем закончились обещания Кондолизы Райс тогда еще грузинскому президенту Михо Саакашвили в 2008 году. Если Киев история ничему не учит, они могут снова попробовать, но уже на своей шкуре", — сказал он РИА Новости.Министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин обсудили в четверг по телефону ситуацию в Донбассе и взаимодействие между странами в сфере безопасности. Глава Пентагона подтвердил приверженность США "выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии". С 2015 года США выделили более двух миллиардов долларов на помощь Украине в области безопасности.

https://ria.ru/20210331/donbass-1603715844.html

https://ria.ru/20210330/obstrel-1603498322.html

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родион мирошник, андрей таранов, верховная рада украины, кондолиза райс, москва, киев, украина, в мире