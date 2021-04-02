https://ria.ru/20210402/doktrina-1603956848.html

В Белоруссии заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства

В Белоруссии заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства

Военную доктрину Союзного государства Белоруссии и России существенно изменили, сообщил замначальника Генштаба белорусских Вооруженных сил Павел Муравейко. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:13

2021-04-02T14:13

2021-04-02T15:55

союзное государство

александр лукашенко

союзное государство

нато

белоруссия

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МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Военную доктрину Союзного государства Белоруссии и России существенно изменили, сообщил замначальника Генштаба белорусских Вооруженных сил Павел Муравейко."Мы не стоим на месте в правоприменительной практике. Буквально недавно кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики, — военная доктрина Союзного государства", — заявил он на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".По его словам, документ еще предстоит утвердить на Высшем государственном совете.Собрание приурочено ко Дню единения народов России и Белоруссии, который ежегодно отмечается 2 апреля — в годовщину подписания договора об образовании сообщества двух стран.Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск испытывают колоссальное давление извне, и подчеркнул общую заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.Лукашенко прежде отмечал, что Белоруссии и России следует "осовременить" документы по применению региональной группировки вооруженных сил с учетом ситуации у западных границ и в мире. В декабре 2020 года ему представили актуализированный план применения региональной группировки войск, который впоследствии он одобрил. СМИ сообщали, что такую же работу провели и в России.Тогда же Лукашенко заявил военным, что успокаиваться нельзя, как бы ни "убаюкивали" разговорами об обычных учениях своих сил США и НАТО.

https://ria.ru/20210402/peregovory-1603950381.html

https://ria.ru/20210402/bezopasnost-1603945967.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, союзное государство, нато, белоруссия, сша