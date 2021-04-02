В Белоруссии заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства
14:13 02.04.2021 (обновлено: 15:55 02.04.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ
МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Военную доктрину Союзного государства Белоруссии и России существенно изменили, сообщил замначальника Генштаба белорусских Вооруженных сил Павел Муравейко.
"Мы не стоим на месте в правоприменительной практике. Буквально недавно кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики, — военная доктрина Союзного государства", — заявил он на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".
По его словам, документ еще предстоит утвердить на Высшем государственном совете.
Собрание приурочено ко Дню единения народов России и Белоруссии, который ежегодно отмечается 2 апреля — в годовщину подписания договора об образовании сообщества двух стран.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск испытывают колоссальное давление извне, и подчеркнул общую заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.
Лукашенко прежде отмечал, что Белоруссии и России следует "осовременить" документы по применению региональной группировки вооруженных сил с учетом ситуации у западных границ и в мире. В декабре 2020 года ему представили актуализированный план применения региональной группировки войск, который впоследствии он одобрил. СМИ сообщали, что такую же работу провели и в России.