https://ria.ru/20210402/dobrovolchestvo-1603974612.html
Руденя: первый ресурсный центр добровольчества откроется в Твери осенью
Руденя: первый ресурсный центр добровольчества откроется в Твери осенью
Первый региональный ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив откроется в Твери в начале осени этого года, сообщил губернатор Тверской области... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:56
2021-04-02T15:56
2021-04-02T15:56
тверская область
россия
юнармия
игорь руденя
тверская область
тверь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576936367_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5c875b7f4e4d6738c49c4cfafe626c77.jpg
ТВЕРЬ, 2 апр – РИА Новости. Первый региональный ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив откроется в Твери в начале осени этого года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По сообщению пресс-службы областного правительства, вопросы создания центра рассматривались на заседании бюджетной комиссии Тверской области. На заседании принято решение о выделении средств на закупку формы для активистов движения "Юнармия" в Тверской области. Кроме того, укрепят материально-техническую базу Областного молодежного центра, который проводит мероприятия патриотической направленности: военно-спортивную игру "Орленок", областной смотр отрядов Постов Памяти и Слет часовых постов Памяти среди команд Центрального федерального округа и Тверской области.Проект по развитию регионального ресурсного центра реализуется в рамках национального проекта "Образование". Объем финансирования на 2021 год составляет 3,3 миллиона рублей. На базе центра будут проходить обучающие семинары и воркшопы, диагностика и консультирование добровольцев, курсы повышения квалификации. Также в компетенцию регионального центра войдет проведение добровольческих конференций и других мероприятий.В пресс-службе напомнили, что с 2019 года в области также действует Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, который занимается обучением волонтеров-спасателей.
https://ria.ru/20210401/park-1603815496.html
россия
тверская область
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576936367_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_c893a4b72066d9fe1e07a059eafaf3c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юнармия, игорь руденя, тверская область, тверь
ТВЕРЬ, 2 апр – РИА Новости.
Первый региональный ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив откроется в Твери
в начале осени этого года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя
.
"В этом году начинается реализация программы по созданию регионального центра для студентов, волонтеров, для тех, кто хотел бы начать активно участвовать в развитии экономики, региона и страны", – сказал глава региона.
По сообщению пресс-службы областного правительства, вопросы создания центра рассматривались на заседании бюджетной комиссии Тверской области
. На заседании принято решение о выделении средств на закупку формы для активистов движения "Юнармия
" в Тверской области. Кроме того, укрепят материально-техническую базу Областного молодежного центра, который проводит мероприятия патриотической направленности: военно-спортивную игру "Орленок", областной смотр отрядов Постов Памяти и Слет часовых постов Памяти среди команд Центрального федерального округа и Тверской области.
Проект по развитию регионального ресурсного центра реализуется в рамках национального проекта "Образование". Объем финансирования на 2021 год составляет 3,3 миллиона рублей.
На базе центра будут проходить обучающие семинары и воркшопы, диагностика и консультирование добровольцев, курсы повышения квалификации. Также в компетенцию регионального центра войдет проведение добровольческих конференций и других мероприятий.
"Региональный ресурсный центр появится в регионе благодаря победе Тверской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе напомнили, что с 2019 года в области также действует Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, который занимается обучением волонтеров-спасателей.