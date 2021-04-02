https://ria.ru/20210402/dobrovolchestvo-1603974612.html

Руденя: первый ресурсный центр добровольчества откроется в Твери осенью

Руденя: первый ресурсный центр добровольчества откроется в Твери осенью

Первый региональный ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив откроется в Твери в начале осени этого года, сообщил губернатор Тверской области... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:56

2021-04-02T15:56

2021-04-02T15:56

тверская область

россия

юнармия

игорь руденя

тверская область

тверь

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ТВЕРЬ, 2 апр – РИА Новости. Первый региональный ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив откроется в Твери в начале осени этого года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По сообщению пресс-службы областного правительства, вопросы создания центра рассматривались на заседании бюджетной комиссии Тверской области. На заседании принято решение о выделении средств на закупку формы для активистов движения "Юнармия" в Тверской области. Кроме того, укрепят материально-техническую базу Областного молодежного центра, который проводит мероприятия патриотической направленности: военно-спортивную игру "Орленок", областной смотр отрядов Постов Памяти и Слет часовых постов Памяти среди команд Центрального федерального округа и Тверской области.Проект по развитию регионального ресурсного центра реализуется в рамках национального проекта "Образование". Объем финансирования на 2021 год составляет 3,3 миллиона рублей. На базе центра будут проходить обучающие семинары и воркшопы, диагностика и консультирование добровольцев, курсы повышения квалификации. Также в компетенцию регионального центра войдет проведение добровольческих конференций и других мероприятий.В пресс-службе напомнили, что с 2019 года в области также действует Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, который занимается обучением волонтеров-спасателей.

https://ria.ru/20210401/park-1603815496.html

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россия, юнармия, игорь руденя, тверская область, тверь