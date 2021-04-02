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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210402/dobrovolchestvo-1603974612.html
Руденя: первый ресурсный центр добровольчества откроется в Твери осенью
Руденя: первый ресурсный центр добровольчества откроется в Твери осенью
Первый региональный ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив откроется в Твери в начале осени этого года, сообщил губернатор Тверской области... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:56
2021-04-02T15:56
тверская область
россия
юнармия
игорь руденя
тверская область
тверь
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ТВЕРЬ, 2 апр – РИА Новости. Первый региональный ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив откроется в Твери в начале осени этого года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По сообщению пресс-службы областного правительства, вопросы создания центра рассматривались на заседании бюджетной комиссии Тверской области. На заседании принято решение о выделении средств на закупку формы для активистов движения "Юнармия" в Тверской области. Кроме того, укрепят материально-техническую базу Областного молодежного центра, который проводит мероприятия патриотической направленности: военно-спортивную игру "Орленок", областной смотр отрядов Постов Памяти и Слет часовых постов Памяти среди команд Центрального федерального округа и Тверской области.Проект по развитию регионального ресурсного центра реализуется в рамках национального проекта "Образование". Объем финансирования на 2021 год составляет 3,3 миллиона рублей. На базе центра будут проходить обучающие семинары и воркшопы, диагностика и консультирование добровольцев, курсы повышения квалификации. Также в компетенцию регионального центра войдет проведение добровольческих конференций и других мероприятий.В пресс-службе напомнили, что с 2019 года в области также действует Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, который занимается обучением волонтеров-спасателей.
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россия, юнармия, игорь руденя, тверская область, тверь

Руденя: первый ресурсный центр добровольчества откроется в Твери осенью

15:56 02.04.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 2 апр – РИА Новости. Первый региональный ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив откроется в Твери в начале осени этого года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"В этом году начинается реализация программы по созданию регионального центра для студентов, волонтеров, для тех, кто хотел бы начать активно участвовать в развитии экономики, региона и страны", – сказал глава региона.
По сообщению пресс-службы областного правительства, вопросы создания центра рассматривались на заседании бюджетной комиссии Тверской области. На заседании принято решение о выделении средств на закупку формы для активистов движения "Юнармия" в Тверской области. Кроме того, укрепят материально-техническую базу Областного молодежного центра, который проводит мероприятия патриотической направленности: военно-спортивную игру "Орленок", областной смотр отрядов Постов Памяти и Слет часовых постов Памяти среди команд Центрального федерального округа и Тверской области.
Проект по развитию регионального ресурсного центра реализуется в рамках национального проекта "Образование". Объем финансирования на 2021 год составляет 3,3 миллиона рублей.
На базе центра будут проходить обучающие семинары и воркшопы, диагностика и консультирование добровольцев, курсы повышения квалификации. Также в компетенцию регионального центра войдет проведение добровольческих конференций и других мероприятий.
"Региональный ресурсный центр появится в регионе благодаря победе Тверской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе напомнили, что с 2019 года в области также действует Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, который занимается обучением волонтеров-спасателей.
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