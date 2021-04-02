https://ria.ru/20210402/deti-1603966456.html

В Калининграде офицер флота спас тонувших в озере детей

В Калининграде офицер флота спас тонувших в озере детей

Офицер Балтийского флота капитан-лейтенант Станислав Муратов спас двоих детей, провалившихся под лед на озере в Калининграде, рассказал журналистам начальник... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:01

2021-04-02T15:01

2021-04-02T18:02

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роман мартов

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КАЛИНИНГРАД, 2 апр — РИА Новости. Офицер Балтийского флота капитан-лейтенант Станислав Муратов спас двоих детей, провалившихся под лед на озере в Калининграде, рассказал журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.Мужчина прогуливался вместе с сыном возле озер в поселке Космодемьянского в Калининграде."Когда проходил мимо одного из водоемов, обратил внимание, что на стороне озера, где еще сохранился лед, играли двое ребят. В какой-то момент мальчики провалились в полынью. Военнослужащий поспешил на помощь обессиленным ребятам, вытащил их на берег и оказал первую помощь", — сообщил Мартов.Инцидент произошел еще 13 марта, и афишировать случившееся офицер не собирался. Но через несколько дней вечером в квартиру к Муратову пришел отец одного из спасенных мальчиков, чтобы поблагодарить офицера. Он рассказал, что развесил по всему поселку объявления с просьбой откликнуться человека, спасшего двух ребят, и указал номер своего телефона. Одно из них увидела супруга Станислава Наталья. Ничего не сказав мужу, она сама позвонила по номеру и сообщила родителям, где живет спаситель их детей.Мартов добавил, что командование Балтийского флота поощрит капитан-лейтенанта Станислава Муратова за проявленное мужество при спасении погибавших ребят.

https://ria.ru/20210329/ldina-1603361854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман мартов, балтийский флот вмф россии, калининград