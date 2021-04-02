Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210402/deti-1603966456.html
В Калининграде офицер флота спас тонувших в озере детей
В Калининграде офицер флота спас тонувших в озере детей
Офицер Балтийского флота капитан-лейтенант Станислав Муратов спас двоих детей, провалившихся под лед на озере в Калининграде, рассказал журналистам начальник... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:01
2021-04-02T18:02
хорошие новости
роман мартов
балтийский флот вмф россии
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603964846_0:56:900:562_1920x0_80_0_0_80a5785d943beeaefb14428e57129b9c.jpg
КАЛИНИНГРАД, 2 апр — РИА Новости. Офицер Балтийского флота капитан-лейтенант Станислав Муратов спас двоих детей, провалившихся под лед на озере в Калининграде, рассказал журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.Мужчина прогуливался вместе с сыном возле озер в поселке Космодемьянского в Калининграде."Когда проходил мимо одного из водоемов, обратил внимание, что на стороне озера, где еще сохранился лед, играли двое ребят. В какой-то момент мальчики провалились в полынью. Военнослужащий поспешил на помощь обессиленным ребятам, вытащил их на берег и оказал первую помощь", — сообщил Мартов.Инцидент произошел еще 13 марта, и афишировать случившееся офицер не собирался. Но через несколько дней вечером в квартиру к Муратову пришел отец одного из спасенных мальчиков, чтобы поблагодарить офицера. Он рассказал, что развесил по всему поселку объявления с просьбой откликнуться человека, спасшего двух ребят, и указал номер своего телефона. Одно из них увидела супруга Станислава Наталья. Ничего не сказав мужу, она сама позвонила по номеру и сообщила родителям, где живет спаситель их детей.Мартов добавил, что командование Балтийского флота поощрит капитан-лейтенанта Станислава Муратова за проявленное мужество при спасении погибавших ребят.
https://ria.ru/20210329/ldina-1603361854.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603964846_51:0:886:626_1920x0_80_0_0_6a993e43ca9eb7d3e2e68325e176ce68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман мартов, балтийский флот вмф россии, калининград

В Калининграде офицер флота спас тонувших в озере детей

15:01 02.04.2021 (обновлено: 18:02 02.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба ЗВО по Балтийскому флотуКапитан-лейтенант Станислав Муратов
Капитан-лейтенант Станислав Муратов - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 2 апр — РИА Новости. Офицер Балтийского флота капитан-лейтенант Станислав Муратов спас двоих детей, провалившихся под лед на озере в Калининграде, рассказал журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
Мужчина прогуливался вместе с сыном возле озер в поселке Космодемьянского в Калининграде.
"Когда проходил мимо одного из водоемов, обратил внимание, что на стороне озера, где еще сохранился лед, играли двое ребят. В какой-то момент мальчики провалились в полынью. Военнослужащий поспешил на помощь обессиленным ребятам, вытащил их на берег и оказал первую помощь", — сообщил Мартов.
Инцидент произошел еще 13 марта, и афишировать случившееся офицер не собирался. Но через несколько дней вечером в квартиру к Муратову пришел отец одного из спасенных мальчиков, чтобы поблагодарить офицера. Он рассказал, что развесил по всему поселку объявления с просьбой откликнуться человека, спасшего двух ребят, и указал номер своего телефона. Одно из них увидела супруга Станислава Наталья. Ничего не сказав мужу, она сама позвонила по номеру и сообщила родителям, где живет спаситель их детей.
Мартов добавил, что командование Балтийского флота поощрит капитан-лейтенанта Станислава Муратова за проявленное мужество при спасении погибавших ребят.
Спасатели сняли с отколовшейся льдины на Москва-реке двух велосипедистов - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 19:54Хорошие новости
На Москве-реке спасли велосипедистов с отколовшейся льдины
 
Хорошие новостиРоман МартовБалтийский флот ВМФ РоссииКалининград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg рассказало о восстановлении экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
01:12В Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией
Лента новостейМолния