Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/davidych-1603885687.html
Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
Автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, прокомментировал в своем Instagram резонансное ДТП на Смоленской площади в Москве, отметив, что предостерегал РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T01:46
2021-04-02T01:47
эдвард бил (блогер)
массовое дтп на садовом кольце
эрик китуашвили
сергей жорин
москва
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603777980_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5c7974db998911297330a3a0df5d1b24.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, прокомментировал в своем Instagram резонансное ДТП на Смоленской площади в Москве, отметив, что предостерегал пранкера Эдварда Била от опасного вождения.Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля. Серьезные травмы получила женщина-водитель Volkswagen, в настоящее время она находится в реанимации. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 был известный блогер и пранкер Эдвард Бил."По поводу руля я ему (Билу. – прим. ред.) всегда говорил - не вздумай, вот просто не вздумай расслабляться за рулем. Он в одну аварию попал, во вторую, третью, я говорю – это не твое, ты делай свои пранки", - заявил Китуашвили.Он назвал произошедшее "очень страшной вещью", добавив, что Бил "очень классный, веселый, хороший парень", который "иногда исполняет".По словам блогера, Билу множество раз везло, однако это рано или поздно заканчивается. При этом Китуашвили посетовал, что автомобильной тематикой пытаются заниматься те, кто во многом к этому не готов.Ранее ряд СМИ сообщили, что Бил взял на себя ответственность за ДТП и заявил, что именно он был за рулем. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера, заявил РИА Новости, что "нельзя утверждать", что его подзащитный признал вину в аварии.
https://ria.ru/20210401/dtp-1603833466.html
https://ria.ru/20210401/avtoblogery-1603873783.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей
Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей
2021-04-02T01:46
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603777980_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c390e53bfc4679fb9d1bdedaccf43646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, эрик китуашвили, сергей жорин, москва, общество, происшествия

Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП

01:46 02.04.2021 (обновлено: 01:47 02.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, прокомментировал в своем Instagram резонансное ДТП на Смоленской площади в Москве, отметив, что предостерегал пранкера Эдварда Била от опасного вождения.
Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля. Серьезные травмы получила женщина-водитель Volkswagen, в настоящее время она находится в реанимации. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 был известный блогер и пранкер Эдвард Бил.
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 17:44
"Решаю все проблемы": чем известен блогер, задержанный за ДТП на Садовом
"По поводу руля я ему (Билу. – прим. ред.) всегда говорил - не вздумай, вот просто не вздумай расслабляться за рулем. Он в одну аварию попал, во вторую, третью, я говорю – это не твое, ты делай свои пранки", - заявил Китуашвили.
Он назвал произошедшее "очень страшной вещью", добавив, что Бил "очень классный, веселый, хороший парень", который "иногда исполняет".
По словам блогера, Билу множество раз везло, однако это рано или поздно заканчивается. При этом Китуашвили посетовал, что автомобильной тематикой пытаются заниматься те, кто во многом к этому не готов.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Бил взял на себя ответственность за ДТП и заявил, что именно он был за рулем. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера, заявил РИА Новости, что "нельзя утверждать", что его подзащитный признал вину в аварии.
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 21:06
В Госдуме предложили ГИБДД мониторить автоблогеров в соцсетях
 
Эдвард Бил (блогер)Массовое ДТП на Садовом кольцеЭрик КитуашвилиСергей ЖоринМоскваОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния