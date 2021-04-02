https://ria.ru/20210402/davidych-1603885687.html
Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
Автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, прокомментировал в своем Instagram резонансное ДТП на Смоленской площади в Москве, отметив, что предостерегал РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T01:46
2021-04-02T01:46
2021-04-02T01:47
эдвард бил (блогер)
массовое дтп на садовом кольце
эрик китуашвили
сергей жорин
москва
общество
происшествия
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, прокомментировал в своем Instagram резонансное ДТП на Смоленской площади в Москве, отметив, что предостерегал пранкера Эдварда Била от опасного вождения.Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля. Серьезные травмы получила женщина-водитель Volkswagen, в настоящее время она находится в реанимации. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 был известный блогер и пранкер Эдвард Бил."По поводу руля я ему (Билу. – прим. ред.) всегда говорил - не вздумай, вот просто не вздумай расслабляться за рулем. Он в одну аварию попал, во вторую, третью, я говорю – это не твое, ты делай свои пранки", - заявил Китуашвили.Он назвал произошедшее "очень страшной вещью", добавив, что Бил "очень классный, веселый, хороший парень", который "иногда исполняет".По словам блогера, Билу множество раз везло, однако это рано или поздно заканчивается. При этом Китуашвили посетовал, что автомобильной тематикой пытаются заниматься те, кто во многом к этому не готов.Ранее ряд СМИ сообщили, что Бил взял на себя ответственность за ДТП и заявил, что именно он был за рулем. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера, заявил РИА Новости, что "нельзя утверждать", что его подзащитный признал вину в аварии.
https://ria.ru/20210401/dtp-1603833466.html
https://ria.ru/20210401/avtoblogery-1603873783.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей
Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей
2021-04-02T01:46
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, эрик китуашвили, сергей жорин, москва, общество, происшествия
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости.
Автоблогер Эрик Китуашвили
, известный как Давидыч, прокомментировал в своем Instagram
резонансное ДТП
на Смоленской площади в Москве, отметив, что предостерегал пранкера Эдварда Била
от опасного вождения.
Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля. Серьезные травмы получила женщина-водитель Volkswagen, в настоящее время она находится в реанимации. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 был известный блогер и пранкер Эдвард Бил.
"По поводу руля я ему (Билу. – прим. ред.) всегда говорил - не вздумай, вот просто не вздумай расслабляться за рулем. Он в одну аварию попал, во вторую, третью, я говорю – это не твое, ты делай свои пранки", - заявил Китуашвили.
Он назвал произошедшее "очень страшной вещью", добавив, что Бил "очень классный, веселый, хороший парень", который "иногда исполняет".
По словам блогера, Билу множество раз везло, однако это рано или поздно заканчивается. При этом Китуашвили посетовал, что автомобильной тематикой пытаются заниматься те, кто во многом к этому не готов.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Бил взял на себя ответственность за ДТП и заявил, что именно он был за рулем. Адвокат Сергей Жорин
, представляющий интересы блогера, заявил РИА Новости, что "нельзя утверждать", что его подзащитный признал вину в аварии.