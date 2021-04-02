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В Москве 3-11 апреля пройдет 99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике
В Москве 3-11 апреля пройдет 99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике
В Москве состоится чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 11 апреля. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:24
2021-04-02T19:24
тяжелая атлетика
пресс-релизы
р-спорт
москва
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МОСКВА, 2 апр – Пресс-служба Департамента спорта города Москвы. В Москве состоится чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 11 апреля.В чемпионате примут участие 356 лучших спортсменов континента - 180 мужчин и 176 женщин. Победителям соревнований выпадет возможность представлять свою страну на Олимпийских играх в Токио. Это без преувеличения сильнейшие люди Европы и ведущие тяжелоатлеты своих стран.Москва впервые за 38 лет принимает такой крупный международный турнир в этом виде спорта. Соревнования пройдут при поддержке Департамента спорта города Москвы.По словам руководителя Департамента спорта города Москвы Алексея Кондаранцева, чемпионат Европы по тяжелой атлетике для России является знаковыми событием.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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тяжелая атлетика, пресс-релизы, р-спорт, москва

В Москве 3-11 апреля пройдет 99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике

19:24 02.04.2021
 
© Фото : предоставлено Департаментом спорта города МосквыАлександр Кибанов. Чемпион России 2020 года
Александр Кибанов. Чемпион России 2020 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : предоставлено Департаментом спорта города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – Пресс-служба Департамента спорта города Москвы. В Москве состоится чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 11 апреля.
В чемпионате примут участие 356 лучших спортсменов континента - 180 мужчин и 176 женщин. Победителям соревнований выпадет возможность представлять свою страну на Олимпийских играх в Токио. Это без преувеличения сильнейшие люди Европы и ведущие тяжелоатлеты своих стран.
© Фото : предоставлено Департаментом спорта города МосквыЖенская сборная по тяжелой атлетике РФ
Женская сборная по тяжелой атлетике РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : предоставлено Департаментом спорта города Москвы
Женская сборная по тяжелой атлетике РФ
Москва впервые за 38 лет принимает такой крупный международный турнир в этом виде спорта. Соревнования пройдут при поддержке Департамента спорта города Москвы.
По словам руководителя Департамента спорта города Москвы Алексея Кондаранцева, чемпионат Европы по тяжелой атлетике для России является знаковыми событием.
"Имена наших тяжелоатлетов вписаны в историю спорта золотыми буквами. Спортсмены всего мира и сейчас равняются на таких героев, как Юрий Власов и Василий Алексеев. Успешное проведение чемпионата - во многом вопрос поддержания престижа Москвы как одной из крупнейших спортивных столиц мира", - отметил Кондаранцев.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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