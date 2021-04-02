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В Москве 3-11 апреля пройдет 99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике

В Москве 3-11 апреля пройдет 99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике

В Москве состоится чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 11 апреля. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T19:24

2021-04-02T19:24

2021-04-02T19:24

тяжелая атлетика

пресс-релизы

р-спорт

москва

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МОСКВА, 2 апр – Пресс-служба Департамента спорта города Москвы. В Москве состоится чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 11 апреля.В чемпионате примут участие 356 лучших спортсменов континента - 180 мужчин и 176 женщин. Победителям соревнований выпадет возможность представлять свою страну на Олимпийских играх в Токио. Это без преувеличения сильнейшие люди Европы и ведущие тяжелоатлеты своих стран.Москва впервые за 38 лет принимает такой крупный международный турнир в этом виде спорта. Соревнования пройдут при поддержке Департамента спорта города Москвы.По словам руководителя Департамента спорта города Москвы Алексея Кондаранцева, чемпионат Европы по тяжелой атлетике для России является знаковыми событием.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тяжелая атлетика, пресс-релизы, р-спорт, москва