https://ria.ru/20210402/byudzhet-1603957522.html

Павел Муравейко: ограниченность бюджета СГ отражается на обеспечении РГВ

Павел Муравейко: ограниченность бюджета СГ отражается на обеспечении РГВ

Ограниченность средств бюджета Союзного государства России и Белоруссии ощутимо сказывается на ежегодном обеспечении функционирования Региональной группировки... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:47

2021-04-02T14:47

2021-04-02T14:47

союзное государство

союзное государство

белоруссия

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Ограниченность средств бюджета Союзного государства России и Белоруссии ощутимо сказывается на ежегодном обеспечении функционирования Региональной группировки войск (РГВ), а также поддержании на нужном уровне объектов военной инфраструктуры, заявил в пятницу замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко."Кратно уменьшилось финансирование ежегодных планов военного сотрудничества между министерствами обороны наших стран. К сожалению, ограниченность средств бюджета Союзного государства не позволяет в полной мере осуществлять весь комплекс необходимых нам мероприятий, особенно ощутимо это сказывается на ежегодном обеспечении функционирования Региональной группировки войск, а также поддержании на необходимом уровне объектов военной инфраструктуры, принятых к совместному использованию", - заявил Муравейко, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".Таким образом, по словам Муравейко, возникают сложности на пути белорусско-российской интеграции, касающиеся, в частности, вопросов проведения совместной военно-технической политики.Между тем замглавы Генштаба ВС республики отметил, что "все сложности решаемы".

https://ria.ru/20210402/doktrina-1603956848.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союзное государство, белоруссия