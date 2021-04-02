Павел Муравейко: ограниченность бюджета СГ отражается на обеспечении РГВ
© Фото : Министерство Обороны Республики Беларусь Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко
МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Ограниченность средств бюджета Союзного государства России и Белоруссии ощутимо сказывается на ежегодном обеспечении функционирования Региональной группировки войск (РГВ), а также поддержании на нужном уровне объектов военной инфраструктуры, заявил в пятницу замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко.
"Кратно уменьшилось финансирование ежегодных планов военного сотрудничества между министерствами обороны наших стран. К сожалению, ограниченность средств бюджета Союзного государства не позволяет в полной мере осуществлять весь комплекс необходимых нам мероприятий, особенно ощутимо это сказывается на ежегодном обеспечении функционирования Региональной группировки войск, а также поддержании на необходимом уровне объектов военной инфраструктуры, принятых к совместному использованию", - заявил Муравейко, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".
Таким образом, по словам Муравейко, возникают сложности на пути белорусско-российской интеграции, касающиеся, в частности, вопросов проведения совместной военно-технической политики.
Между тем замглавы Генштаба ВС республики отметил, что "все сложности решаемы".