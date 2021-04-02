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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210402/bravo-1604026317.html
Путин отметил большой вклад в развитие культуры ﻿лауреатов премии BraVo
Путин отметил большой вклад в развитие культуры ﻿лауреатов премии BraVo
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, отметив их... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:38
2021-04-02T19:38
культура
новости культуры
премия bravo
большой театр
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, отметив их большой вклад в развитие современной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин поздравил лауреатов, обладателей награды, поблагодарил их и организаторов конкурса за "творческий поиск и новаторство, большой вклад в развитие современной культуры, укрепление международных гуманитарных связей"."Желаю всем удачи, самых добрых и незабываемых впечатлений", - добавил глава государства.Церемония вручения премии проходит в пятницу в Большом театре.Премия BraVo призвана отмечать заслуги артистов в области классической и популярной музыки и продвигать новые культурные традиции. В разное время лауреатами премии становились Хосе Каррерас, Анна Нетребко, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Юрий Григорович, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Витторио Григоло, Анджела Георгиу, Алессандро Сафина, Сергей Полунин, среди почетных гостей премии были такие мировые звезды, как Ричард Гир, Софи Лорен, Хелен Миррен, Джон Траволта, Род Стюарт, Николь Шерзингер, Настасья Кински.
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новости культуры, премия bravo, большой театр, владимир путин

Путин отметил большой вклад в развитие культуры ﻿лауреатов премии BraVo

19:38 02.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовНа Второй церемонии вручения наград Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра
На Второй церемонии вручения наград Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, отметив их большой вклад в развитие современной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отрадно, что этот замечательный проект, получивший путёвку в жизнь в 2018 году, состоялся, нашёл широкий отклик у исполнителей популярной и классической музыки в России и за её пределами. И конечно, у многочисленных любителей искусства, слушателей, зрителей, чья оценка является определяющей при вручении премии и служит убедительным критерием профессионального успеха и востребованности", - говорится в телеграмме.
Путин поздравил лауреатов, обладателей награды, поблагодарил их и организаторов конкурса за "творческий поиск и новаторство, большой вклад в развитие современной культуры, укрепление международных гуманитарных связей".
"Желаю всем удачи, самых добрых и незабываемых впечатлений", - добавил глава государства.
Церемония вручения премии проходит в пятницу в Большом театре.
Премия BraVo призвана отмечать заслуги артистов в области классической и популярной музыки и продвигать новые культурные традиции. В разное время лауреатами премии становились Хосе Каррерас, Анна Нетребко, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Юрий Григорович, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Витторио Григоло, Анджела Георгиу, Алессандро Сафина, Сергей Полунин, среди почетных гостей премии были такие мировые звезды, как Ричард Гир, Софи Лорен, Хелен Миррен, Джон Траволта, Род Стюарт, Николь Шерзингер, Настасья Кински.
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