https://ria.ru/20210402/bombardirovschik-1603884695.html

Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика

Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика

Министерство обороны России утвердило окончательный облик "стелс"-бомбардировщика, также называемого Перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T01:11

2021-04-02T01:11

2021-04-02T01:25

министерство обороны рф (минобороны рф)

новое оружие россии

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Министерство обороны России утвердило окончательный облик "стелс"-бомбардировщика, также называемого Перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА), которое разрабатывает ПАО "Туполев". Приоритет отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.По его словам, новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме "летающее крыло", получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты, бортовое оборудование самолета будет максимально автоматизировано, вплоть до возможности применения в беспилотном режиме, а приоритет в концепции ПАК ДА отдан "стелс"-технологиям и соответствующей тактике применения, включающей "длинную руку" (дальнобойное оружие).Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в оборонно-промышленном комплексе, специальные макеты и отдельные полноразмерные элементы создаваемого бомбардировщика прошли серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности. В том числе было подтверждено, что при применении определенной тактики ПАК ДА сможет незамеченным преодолевать передовые рубежи ПВО стран НАТО.Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев". Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.

https://ria.ru/20210310/bombardirovschik-1600622545.html

https://ria.ru/20210207/bombardirovschik-1596372550.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность