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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210402/bombardirovschik-1603884695.html
Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
Министерство обороны России утвердило окончательный облик "стелс"-бомбардировщика, также называемого Перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T01:11
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министерство обороны рф (минобороны рф)
новое оружие россии
россия
безопасность
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Министерство обороны России утвердило окончательный облик "стелс"-бомбардировщика, также называемого Перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА), которое разрабатывает ПАО "Туполев". Приоритет отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.По его словам, новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме "летающее крыло", получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты, бортовое оборудование самолета будет максимально автоматизировано, вплоть до возможности применения в беспилотном режиме, а приоритет в концепции ПАК ДА отдан "стелс"-технологиям и соответствующей тактике применения, включающей "длинную руку" (дальнобойное оружие).Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в оборонно-промышленном комплексе, специальные макеты и отдельные полноразмерные элементы создаваемого бомбардировщика прошли серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности. В том числе было подтверждено, что при применении определенной тактики ПАК ДА сможет незамеченным преодолевать передовые рубежи ПВО стран НАТО.Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев". Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.
https://ria.ru/20210310/bombardirovschik-1600622545.html
https://ria.ru/20210207/bombardirovschik-1596372550.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность

Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика

01:11 02.04.2021 (обновлено: 01:25 02.04.2021)
 
© Фото : Минобороны РоссииЭскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80) - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : Минобороны России
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Министерство обороны России утвердило окончательный облик "стелс"-бомбардировщика, также называемого Перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА), которое разрабатывает ПАО "Туполев". Приоритет отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"По итогам серии испытаний макетов самолета на радиолокационную заметность, а также по результатам проверок аэродинамических качеств макетов самолета в ЦАГИ российским военным ведомством утвержден окончательный технический облик ПАК ДА. Опытно конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, ведется строительство нескольких опытных образцов перспективного бомбардировщика", - сказал собеседник агентства.
Передача бомбардировщика Ту-160М для предварительных испытаний - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 15:04Новое оружие России
В России испытают модернизированный бомбардировщик Ту-160М
По его словам, новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме "летающее крыло", получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты, бортовое оборудование самолета будет максимально автоматизировано, вплоть до возможности применения в беспилотном режиме, а приоритет в концепции ПАК ДА отдан "стелс"-технологиям и соответствующей тактике применения, включающей "длинную руку" (дальнобойное оружие).
"Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса "воздух - воздух", - добавил собеседник.
Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в оборонно-промышленном комплексе, специальные макеты и отдельные полноразмерные элементы создаваемого бомбардировщика прошли серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности. В том числе было подтверждено, что при применении определенной тактики ПАК ДА сможет незамеченным преодолевать передовые рубежи ПВО стран НАТО.
Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев". Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.
Учебный полет бомбардировщиков Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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