https://ria.ru/20210402/bolgary-1604003592.html

Войдем в состав России: болгары высказались об идее покинуть НАТО

Войдем в состав России: болгары высказались об идее покинуть НАТО

Читатели болгарской газеты "Факты" по-разному оценили идею провести референдум о выходе страны из НАТО. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:41

2021-04-02T17:41

2021-04-02T18:17

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" по-разному оценили идею провести референдум о выходе страны из НАТО. Ранее местная партия "Возрождение Отечества", возглавляемая председателем национального движения "Русофилы" Николаем Малиновым, выступила за закрытие иностранных военных баз в республике и проведение голосования о выходе из Североатлантического альянса. Читатели разошлись во мнениях касательно этого предложения. Так, часть болгар выступила за союз с Россией, другие высказались против разрыва отношений с НАТО. Полк Маринов спросил, за что Россия должна поддерживать Болгарию. Читатель отметил, что Москва дружелюбно относится к Софии, однако для дружбы нужны двусторонние усилия.Пользователь Бамбука выступила против референдума."Что получит Болгария, если выйдет из НАТО? Малинов станет нашим премьер-министром? Спасибо", — написала она.Да да да назвал политика предателем."Хочет в Россию — вперед! Я хочу быть в НАТО и ЕС!" — заявил он.Пользователь Човек возразил, что альянс нужен для реализации интересов США, и призвал покинуть его.Комментатор также выступил за новую систему безопасности с участием Москвы."А не как сейчас — американцы кричат, что Россия опасна. Ну и бойтесь ее, дело ваше. Мы не боимся. Для нас Россия друг, а не враг", — добавил читатель.Он подчеркнул, что Россия — достаточно гордая страна и отстаивает свои ценности. По его мнению, Москва в состоянии защищать себя."Болгария — православная страна, мы не хотим идти на поводу у Брюсселя и поощрять геев. Нам нужно взять в качестве примера сильную экономику США и духовность России. Неужели это плохо?" — спросил он. Пользователь также призвал не вступать ни в какие альянсы и не враждовать ни с Москвой, ни с Вашингтоном."Восемьдесят процентов болгарского народа против НАТО и кандалов фашистской Америки!" — написал комментатор под ником Другарят.Пользователь Коко, в свою очередь, заявил, что Запад никогда не признает страны Восточной Европы равными себе, а вместо этого будет пользоваться ими для борьбы с Россией."Восток должен быть с Россией. Однажды мы это осознаем и будем там, где нам и место", — добавил он."А после выхода из НАТО Малинов проведет референдум по присоединению к России?" — поинтересовался еще один читатель.Пользователь Акхмет выразил мнение, что все адекватные люди хотели бы, чтобы София покинула альянс."Нас никто не спрашивал, хотим мы или нет, чтобы нами командовала другая страна и делала нас плацдармом для будущей войны с Россией, после которой мы перестанем существовать", — написал он.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210303/bolgary-1599819831.html

https://ria.ru/20210221/bulgaria-1598483434.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601742026.html

https://ria.ru/20210330/medved-1603532567.html

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россия, нато, сша, болгария, в мире