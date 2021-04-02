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Войдем в состав России: болгары высказались об идее покинуть НАТО
Войдем в состав России: болгары высказались об идее покинуть НАТО
Читатели болгарской газеты "Факты" по-разному оценили идею провести референдум о выходе страны из НАТО. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:41
2021-04-02T18:17
россия
нато
сша
болгария
в мире
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" по-разному оценили идею провести референдум о выходе страны из НАТО. Ранее местная партия "Возрождение Отечества", возглавляемая председателем национального движения "Русофилы" Николаем Малиновым, выступила за закрытие иностранных военных баз в республике и проведение голосования о выходе из Североатлантического альянса. Читатели разошлись во мнениях касательно этого предложения. Так, часть болгар выступила за союз с Россией, другие высказались против разрыва отношений с НАТО. Полк Маринов спросил, за что Россия должна поддерживать Болгарию. Читатель отметил, что Москва дружелюбно относится к Софии, однако для дружбы нужны двусторонние усилия.Пользователь Бамбука выступила против референдума."Что получит Болгария, если выйдет из НАТО? Малинов станет нашим премьер-министром? Спасибо", — написала она.Да да да назвал политика предателем."Хочет в Россию — вперед! Я хочу быть в НАТО и ЕС!" — заявил он.Пользователь Човек возразил, что альянс нужен для реализации интересов США, и призвал покинуть его.Комментатор также выступил за новую систему безопасности с участием Москвы."А не как сейчас — американцы кричат, что Россия опасна. Ну и бойтесь ее, дело ваше. Мы не боимся. Для нас Россия друг, а не враг", — добавил читатель.Он подчеркнул, что Россия — достаточно гордая страна и отстаивает свои ценности. По его мнению, Москва в состоянии защищать себя."Болгария — православная страна, мы не хотим идти на поводу у Брюсселя и поощрять геев. Нам нужно взять в качестве примера сильную экономику США и духовность России. Неужели это плохо?" — спросил он. Пользователь также призвал не вступать ни в какие альянсы и не враждовать ни с Москвой, ни с Вашингтоном."Восемьдесят процентов болгарского народа против НАТО и кандалов фашистской Америки!" — написал комментатор под ником Другарят.Пользователь Коко, в свою очередь, заявил, что Запад никогда не признает страны Восточной Европы равными себе, а вместо этого будет пользоваться ими для борьбы с Россией."Восток должен быть с Россией. Однажды мы это осознаем и будем там, где нам и место", — добавил он."А после выхода из НАТО Малинов проведет референдум по присоединению к России?" — поинтересовался еще один читатель.Пользователь Акхмет выразил мнение, что все адекватные люди хотели бы, чтобы София покинула альянс."Нас никто не спрашивал, хотим мы или нет, чтобы нами командовала другая страна и делала нас плацдармом для будущей войны с Россией, после которой мы перестанем существовать", — написал он.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, нато, сша, болгария, в мире

Войдем в состав России: болгары высказались об идее покинуть НАТО

17:41 02.04.2021 (обновлено: 18:17 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" по-разному оценили идею провести референдум о выходе страны из НАТО.
Ранее местная партия "Возрождение Отечества", возглавляемая председателем национального движения "Русофилы" Николаем Малиновым, выступила за закрытие иностранных военных баз в республике и проведение голосования о выходе из Североатлантического альянса.
Читатели разошлись во мнениях касательно этого предложения. Так, часть болгар выступила за союз с Россией, другие высказались против разрыва отношений с НАТО.
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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"Может быть, с того, что мы купили чертежи со старыми американскими самолетами, или с того, что мы слушаемся США? Или с того, что американцы построили военные базы на нашей территории?" — написал он.

Читатель отметил, что Москва дружелюбно относится к Софии, однако для дружбы нужны двусторонние усилия.
Пользователь Бамбука выступила против референдума.
"Что получит Болгария, если выйдет из НАТО? Малинов станет нашим премьер-министром? Спасибо", — написала она.
Да да да назвал политика предателем.
"Хочет в Россию — вперед! Я хочу быть в НАТО и ЕС!" — заявил он.
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"Из нас делают врагов России, да что там — уже сделали!" — написал он.
Комментатор также выступил за новую систему безопасности с участием Москвы.
"А не как сейчас — американцы кричат, что Россия опасна. Ну и бойтесь ее, дело ваше. Мы не боимся. Для нас Россия друг, а не враг", — добавил читатель.
Он подчеркнул, что Россия — достаточно гордая страна и отстаивает свои ценности. По его мнению, Москва в состоянии защищать себя.
"Болгария — православная страна, мы не хотим идти на поводу у Брюсселя и поощрять геев. Нам нужно взять в качестве примера сильную экономику США и духовность России. Неужели это плохо?" — спросил он. Пользователь также призвал не вступать ни в какие альянсы и не враждовать ни с Москвой, ни с Вашингтоном.
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"Восемьдесят процентов болгарского народа против НАТО и кандалов фашистской Америки!" — написал комментатор под ником Другарят.
Пользователь Коко, в свою очередь, заявил, что Запад никогда не признает страны Восточной Европы равными себе, а вместо этого будет пользоваться ими для борьбы с Россией.
"Восток должен быть с Россией. Однажды мы это осознаем и будем там, где нам и место", — добавил он.
"А после выхода из НАТО Малинов проведет референдум по присоединению к России?" — поинтересовался еще один читатель.
Пользователь Акхмет выразил мнение, что все адекватные люди хотели бы, чтобы София покинула альянс.
"Нас никто не спрашивал, хотим мы или нет, чтобы нами командовала другая страна и делала нас плацдармом для будущей войны с Россией, после которой мы перестанем существовать", — написал он.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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