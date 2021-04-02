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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210402/bochkareva-1603858376.html
Звезда сериала "Счастливы вместе" поразила кадрами в платье-корсете
Звезда сериала "Счастливы вместе" поразила кадрами в платье-корсете
Актриса Наталья Бочкарева, получившая известность после роли Даши Букиной в комедийном сериале "Счастливы вместе", опубликовала в Instagram видеокадры, на... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T00:40
2021-04-02T00:40
шоубиз
наталья бочкарева
шоу-бизнес
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звезды
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева, получившая известность после роли Даши Букиной в комедийном сериале "Счастливы вместе", опубликовала в Instagram видеокадры, на которых кокетничает в платье-мини.Артистка приняла участие в фотосессии в винтажном стиле. Для этого ей подобрали платье-корсет с вышивкой, которое подчеркнуло пышные формы знаменитости. Образ дополнили кожаные перчатки и массивные аксессуары. "Шикарная женщина", "С ума сойти", "Просто бомбическая красотка", — отметили в комментариях пользователи. Наталья Бочкарева и раньше радовала поклонников соблазнительными снимками, причем, в самых разных образах. Например, в феврале поклонники обсуждали ее фотосессию в обычной белой рубашке и синих джинсах.Несмотря на простоту, звезда "Счастливы вместе", по мнению подписчиков, выглядела стильно и сексуально.
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наталья бочкарева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Звезда сериала "Счастливы вместе" поразила кадрами в платье-корсете

00:40 02.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Бочкарева
Актриса Наталья Бочкарева - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева, получившая известность после роли Даши Букиной в комедийном сериале "Счастливы вместе", опубликовала в Instagram видеокадры, на которых кокетничает в платье-мини.
Артистка приняла участие в фотосессии в винтажном стиле. Для этого ей подобрали платье-корсет с вышивкой, которое подчеркнуло пышные формы знаменитости. Образ дополнили кожаные перчатки и массивные аксессуары.
"Шикарная женщина", "С ума сойти", "Просто бомбическая красотка", — отметили в комментариях пользователи.
Наталья Бочкарева и раньше радовала поклонников соблазнительными снимками, причем, в самых разных образах. Например, в феврале поклонники обсуждали ее фотосессию в обычной белой рубашке и синих джинсах.
Несмотря на простоту, звезда "Счастливы вместе", по мнению подписчиков, выглядела стильно и сексуально.
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