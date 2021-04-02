https://ria.ru/20210402/bochkareva-1603858376.html

Звезда сериала "Счастливы вместе" поразила кадрами в платье-корсете

Звезда сериала "Счастливы вместе" поразила кадрами в платье-корсете

Актриса Наталья Бочкарева, получившая известность после роли Даши Букиной в комедийном сериале "Счастливы вместе", опубликовала в Instagram видеокадры, на... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T00:40

2021-04-02T00:40

2021-04-02T00:40

шоубиз

наталья бочкарева

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155925/33/1559253326_0:106:2697:1623_1920x0_80_0_0_2d777a521ea61a8537748f9058c29f58.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева, получившая известность после роли Даши Букиной в комедийном сериале "Счастливы вместе", опубликовала в Instagram видеокадры, на которых кокетничает в платье-мини.Артистка приняла участие в фотосессии в винтажном стиле. Для этого ей подобрали платье-корсет с вышивкой, которое подчеркнуло пышные формы знаменитости. Образ дополнили кожаные перчатки и массивные аксессуары. "Шикарная женщина", "С ума сойти", "Просто бомбическая красотка", — отметили в комментариях пользователи. Наталья Бочкарева и раньше радовала поклонников соблазнительными снимками, причем, в самых разных образах. Например, в феврале поклонники обсуждали ее фотосессию в обычной белой рубашке и синих джинсах.Несмотря на простоту, звезда "Счастливы вместе", по мнению подписчиков, выглядела стильно и сексуально.

https://ria.ru/20210401/brezhneva-1603630001.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья бочкарева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды