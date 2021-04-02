Блогер Эдвард Бил признался, что был за рулем машины, попавшей в ДТП
13:34 02.04.2021 (обновлено: 13:45 02.04.2021)
© МВД РоссииЭдвард Бил. Кадр видео
© МВД России
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Видеоблогер Эдвард Бил, ставший в четверг участником ДТП на Садовом кольце в Москве, признал, что это он вел машину, соответствующее видео опубликовано пресс-службой московской полиции.
Накануне Бил был допрошен в УВД по Центральному административному округу столицы, после чего его задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Он находится в статусе подозреваемого. Уголовное дело по факту ДТП возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"Не разбираюсь в этом", - поначалу ответил Бил на вопрос, был ли он за рулем. На просьбу уточнить, в чем он "не разбирается", он признал: "Нет, это я был за рулем". Во время опроса Бил также сказал, что машина не его.
По данным ГИБДД, в четверг днем на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщалось, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер Эдвард Бил.
По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно "зарабатывал" по 4-5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.