https://ria.ru/20210402/bloger-1603949306.html

Блогер Эдвард Бил признался, что был за рулем машины, попавшей в ДТП

Блогер Эдвард Бил признался, что был за рулем машины, попавшей в ДТП

Видеоблогер Эдвард Бил, ставший в четверг участником ДТП на Садовом кольце в Москве, признал, что это он вел машину, соответствующее видео опубликовано... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:34

2021-04-02T13:34

2021-04-02T13:45

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Видеоблогер Эдвард Бил, ставший в четверг участником ДТП на Садовом кольце в Москве, признал, что это он вел машину, соответствующее видео опубликовано пресс-службой московской полиции.Накануне Бил был допрошен в УВД по Центральному административному округу столицы, после чего его задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Он находится в статусе подозреваемого. Уголовное дело по факту ДТП возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)."Не разбираюсь в этом", - поначалу ответил Бил на вопрос, был ли он за рулем. На просьбу уточнить, в чем он "не разбирается", он признал: "Нет, это я был за рулем". Во время опроса Бил также сказал, что машина не его.По данным ГИБДД, в четверг днем на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщалось, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер Эдвард Бил.По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно "зарабатывал" по 4-5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.

https://ria.ru/20210402/dtp-1603923919.html

https://ria.ru/20210402/zhirinovskiy-1603896740.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, москва, происшествия