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В доме задержанного за ДТП в центре Москвы блогера провели обыск

В доме задержанного за ДТП в центре Москвы блогера провели обыск

Адвокат блогера Эдварда Била Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что его подзащитного задержали на 48 часов по делу о массовом ДТП в центре Москвы, в ближайшее... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T02:50

2021-04-02T02:50

2021-04-02T02:50

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

сергей жорин

вячеслав лысаков

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Адвокат блогера Эдварда Била Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что его подзащитного задержали на 48 часов по делу о массовом ДТП в центре Москвы, в ближайшее время его доставят в изолятор временного содержания, а по месту его жительства провели обыск.ДТП произошло в четверг днем на Садовом кольце. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля. Серьезные травмы получила женщина-водитель Volkswagen, в настоящее время она находится в реанимации.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, за рулем спорткара был известный блогер и пранкер Эдвард Бил. По факту ДТП возбудили уголовное дело.Пять штрафов в деньУчастник ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно "зарабатывал" по четыре-пять штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.В дептрансе также отметили, что машина, выехавшая на встречную полосу, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим. Однако штрафы так и не были выписаны, потому что автомобиль ездил по подложным номерам.На момент крупного ДТП в центре Москвы автомобиль вероятного виновника не стоял на учете в ГИБДД – предыдущий владелец снял его, а новый не поставил, также сообщили в столичной полиции, не уточнив, идет ли речь о спортивном автомобиле Audi RS6, участвовавшем в аварии. Однако источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что это так.Косвенно это подтверждает тот факт, что в одном из видео на TikTok Бил рассказывал подписчикам об этой машине, попутно, в ходе "демонстрации", грубо нарушая правила дорожного движения. Номера на машине из видео и машине, попавшей сегодня в ДТП, одни и те же.Мониторинг автоблогеров в соцсетяхДепутат Государственной думы Вячеслав Лысаков, комментируя произошедшую аварию, предложил создать в ГИБДД спецподразделение по мониторингу соцсетей, чтобы своевременно выявлять "ухарей", которые ездят по "встречке" и тротуарам."А дальше – дело техники, как их поймать и наказать", - сказал Лысаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".По словам парламентария, в российском законодательстве достаточно статей, чтобы "таких деятелей привлечь к ответственности".

https://ria.ru/20210401/dobrovinskiy-1603815581.html

https://ria.ru/20210401/otboyniki-1603858542.html

https://ria.ru/20210401/dtp-1603833466.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, сергей жорин, вячеслав лысаков, москва, происшествия