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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210402/blagoveschensk-1603894355.html
В Благовещенске провели операцию в горящей клинике
В Благовещенске провели операцию в горящей клинике
В Благовещенске пациента прооперировали в горящем здании кардиохирургического центра, рассказали РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС по Амурской... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T08:36
2021-04-02T11:37
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр — РИА Новости. В Благовещенске пациента прооперировали в горящем здании кардиохирургического центра, рассказали РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС по Амурской области.В пятницу в клинике произошел пожар, разросшийся до 1,6 тысячи квадратных метров, спасатели эвакуировали около 120 человек. Мэр города Олег Имамеев сообщил в Telegram, что на первом этаже охваченного пламенем корпуса идет операция, на месте находятся восемь медиков.Позже доктора объяснили, что не могли остановить работу на открытом сердце. "Операция аортокоронарного шунтирования искусственного кровообращения выполнена полностью. Без особенностей", — сказал заведующий кардиохирургическим отделением Валентин Филатов в эфире телеканала "Россия 24".Огонь локализовали, никто не пострадал, а прооперированного пациента перевезли в другую больницу.Началось расследование причин ЧП. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправной электропроводки.Здание кардиоцентра после пожара законсервируют. Губернатор Василий Орлов поручил подготовить документы для комплексной реконструкции, а также проверить все объекты здравоохранения и наградить врачей из операционной бригады.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), благовещенск, происшествия

В Благовещенске провели операцию в горящей клинике

08:36 02.04.2021 (обновлено: 11:37 02.04.2021)
 
© Фото : МЧС РФВ Благовещенске загорелся кардиохирургический центр
В Благовещенске загорелся кардиохирургический центр - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : МЧС РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр — РИА Новости. В Благовещенске пациента прооперировали в горящем здании кардиохирургического центра, рассказали РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС по Амурской области.
В пятницу в клинике произошел пожар, разросшийся до 1,6 тысячи квадратных метров, спасатели эвакуировали около 120 человек. Мэр города Олег Имамеев сообщил в Telegram, что на первом этаже охваченного пламенем корпуса идет операция, на месте находятся восемь медиков.
Позже доктора объяснили, что не могли остановить работу на открытом сердце. "Операция аортокоронарного шунтирования искусственного кровообращения выполнена полностью. Без особенностей", — сказал заведующий кардиохирургическим отделением Валентин Филатов в эфире телеканала "Россия 24".
Огонь локализовали, никто не пострадал, а прооперированного пациента перевезли в другую больницу.
Началось расследование причин ЧП. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправной электропроводки.
Здание кардиоцентра после пожара законсервируют. Губернатор Василий Орлов поручил подготовить документы для комплексной реконструкции, а также проверить все объекты здравоохранения и наградить врачей из операционной бригады.
 
Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БлаговещенскПроисшествия
 
 
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