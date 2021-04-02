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Биткоин впервые с 16 марта вернулся к отметке 60 тысяч долларов
Биткоин впервые с 16 марта вернулся к отметке 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет на 1% за последние сутки, а ранее утром показатель превысил 60 тысяч долларов - впервые с 16 марта, после его падения с исторического... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T08:32
2021-04-02T08:32
биткоин
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина растет на 1% за последние сутки, а ранее утром показатель превысил 60 тысяч долларов - впервые с 16 марта, после его падения с исторического максимума почти на четверть, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.00 мск растёт в цене на 1,2%, до 59,58 тысячи долларов. Ранее в пятницу показатель поднимался до максимального уровня в 60,2 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 0,9%, до 59,86 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта упал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался ниже отметки 60 тысяч долларов.
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биткоин, экономика

Биткоин впервые с 16 марта вернулся к отметке 60 тысяч долларов

08:32 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина растет на 1% за последние сутки, а ранее утром показатель превысил 60 тысяч долларов - впервые с 16 марта, после его падения с исторического максимума почти на четверть, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.00 мск растёт в цене на 1,2%, до 59,58 тысячи долларов. Ранее в пятницу показатель поднимался до максимального уровня в 60,2 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 0,9%, до 59,86 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта упал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался ниже отметки 60 тысяч долларов.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 08:00Наука
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