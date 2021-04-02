https://ria.ru/20210402/bitkoin-1603893933.html

Биткоин впервые с 16 марта вернулся к отметке 60 тысяч долларов

Биткоин впервые с 16 марта вернулся к отметке 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина растет на 1% за последние сутки, а ранее утром показатель превысил 60 тысяч долларов - впервые с 16 марта, после его падения с исторического... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T08:32

2021-04-02T08:32

2021-04-02T08:32

биткоин

экономика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина растет на 1% за последние сутки, а ранее утром показатель превысил 60 тысяч долларов - впервые с 16 марта, после его падения с исторического максимума почти на четверть, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.00 мск растёт в цене на 1,2%, до 59,58 тысячи долларов. Ранее в пятницу показатель поднимался до максимального уровня в 60,2 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 0,9%, до 59,86 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта упал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался ниже отметки 60 тысяч долларов.

https://ria.ru/20210402/bitkoin-1603670455.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, экономика