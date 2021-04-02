https://ria.ru/20210402/bitkoin-1603670455.html

Цифровая лихорадка. Как майнить криптовалюту в 2021 году

Цифровая лихорадка. Как майнить криптовалюту в 2021 году

В конце марта биткоин снова пошел вверх и теперь стоит более 57 тысяч долларов. Судя по дефициту мощных видеокарт, назревает очередной криптовалютный бум... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T08:00

2021-04-02T08:00

2021-04-02T13:09

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Кирилл Каримов. В конце марта биткоин снова пошел вверх и теперь стоит более 57 тысяч долларов. Судя по дефициту мощных видеокарт, назревает очередной криптовалютный бум. Майнеры явно готовятся добывать цифровые деньги. Как устроены майнинг-фермы и почему на них тратят миллионы — в материале РИА Новости.Как работает майнингКриптовалюта основана на технологии блокчейн: все операции в системе общедоступны, а сама база состоит из отдельных блоков транзакций. Каждый зашифрован последовательностью знаков, цифр и букв — это называется хэш. Майнинг-ферма работает с хэшем, подбирая его для транзакций, находящихся в криптосистеме. Комбинаций миллионы, и процесс требует высокопроизводительного оборудования. Hash Rate — это скорость решения задачи. Измеряется в хэшах в секунду, и чем показатель выше, тем больше доход от той или иной монеты.Первые криптовалюты добывали с помощью центрального процессора компьютера. Потом потребовались большие вычислительные мощности — и наступила эпоха видеокарт. Но для биткоина с 2013-го рентабельны исключительно ASIC-платы — специализированные процессоры, выдающие гораздо более высокий хэшрейт, чем видеокарты. Такое оборудование очень дорого и практически недоступно физическим лицам."Собрать "на коленке" ASIC-ферму невозможно. Тут нужны специальные чипы, которые не продаются в розницу. Остается покупать готовые ASIC-решения, но это совсем другой бюджет", — говорит Олег Недосеко из "Инфосистемы Джет".Однако есть и другие перспективные монеты. Например, эфириум (эфир) — вторая по стоимости криптовалюта. Ее курс за несколько месяцев вырос с 300 до 1,8 тысячи долларов."Шахтерская" фермаСобственно, из-за эфира и пропали из продажи видеокарты. И пока геймеры страдают от недоступности нового поколения адаптеров от Nvidia, майнеры скупают все, до чего могут добраться.Наиболее простой вариант выглядит так: видеокарта (чем мощнее, тем лучше), материнская плата, процессор, система охлаждения и блок питания. И самым дорогим компонентом в условиях очередного майнинг-бума станет именно видеокарта — Nvidia GeForce RTX 3060 обойдется минимум в 80 тысяч рублей, и за такую сумму ее еще придется поискать. А ведь есть и гораздо более мощные и куда более желанные майнерами 3070, 3080 и 3090. Бывшие в употреблении видеокарты покупать не советуют — цены на рынке вторички далеки от адекватных, надежность товара сомнительна.Не получится сэкономить на блоке питания и системе охлаждения. Питание особенно критично для майнинг-фермы, находящейся под постоянной нагрузкой.Даже небольшое хозяйство из нескольких видеокарт доставит немало хлопот. Во-первых, довольно шумно — гул от кулеров видеоускорителей и системы охлаждения очень ощутимый. Во-вторых, нужна электрическая сеть, рассчитанная на непрерывную большую нагрузку, иначе возникнут проблемы не только с проводкой, но и с дорогостоящим оборудованием.Считаем экономикуЗатраты на майнинг высоки. Сэкономить удастся разве что на софте — программное обеспечение для "шахтерских" установок обычно общедоступно."Чтобы зарабатывать, скажем, от 500 долларов в месяц, потребуется четыре-пять видеокарт. Вложения отобьете не сразу", — отмечает Олег Недосеко.При тарифе на электроэнергию пять рублей за киловатт-час доход от одной карты GeForce RTX 3060 Ti оценивается в 5,2 доллара в день (примерно 400 рублей по текущему курсу) при майнинге эфира. То есть 12 тысяч в месяц. Восьмигигабайтная при рыночной цене в 130 тысяч рублей, даже если не учитывать расходы на остальное "железо", окупится за 11 месяцев. И это без учета налогов, которые придется заплатить согласно вступившему недавно в силу закону о цифровых активах.Биткоин обходится неизмеримо дороже, поэтому развивается "облачный майнинг"."Даже если игнорировать дефицит оборудования, стоимость электричества в России никогда не была низкой. Так, в Венесуэле добыча биткоина в среднем в восемь раз дешевле. Поэтому инвесторы все чаще обращаются к облачному майнингу, арендуя мощности у провайдеров с дата-центрами в странах с дешевой электроэнергией", — говорит Владислав Акельев, директор по развитию сервиса облачного майнинга ECOS, эксперт по токенизации и цифровизации бизнеса.Перспективы битка и эфираНесмотря на заманчивость майнинга, есть вероятность повторения ситуации 2018 года, когда из-за снижения котировок "шахтеров" стало меньше, а оборудование пришлось распродавать с большой скидкой. Но подзаработать можно на тех же видеокартах и при высоком курсе."Заходить сейчас однозначно стоит, и это видно по действиям сообщества — оборудование покупают, площадки заполняются. Называть это пузырем неразумно, но рисков много, их необходимо учитывать и законно минимизировать. Продать оборудование на пике — это нормально, если операция дает прибыль и вы таким образом сумеете обновить свой парк. Майнить про запас, конечно, можно — если вы готовы рисковать и способны покрыть затраты на площадку", — замечает генеральный директор мобильного дата-центра LAZM Филипп Моднов.Курс крипты непредсказуем — в разгар пандемии прошлого года никто не мог и предположить, что главная цифровая монета мира через несколько месяцев отправится, как говорят майнеры, "туземун" (на Луну, то есть побьет все рекорды). Эфир пока тоже нельзя назвать тихой гаванью для майнеров, ведь на июль ее разработчики запланировали масштабные изменения в системе, которые, как ожидается, приведут к снижению доходности.

https://ria.ru/20210329/bitkoin-1603211182.html

https://ria.ru/20210312/videokarty-1600744562.html

https://ria.ru/20210316/videokarta-1601440396.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, компьютерные технологии, технологии