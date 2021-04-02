Белоруссия и Россия надежно обеспечивают безопасность внешних границ
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Проект Союзного государства доказал свою жизнеспособность, Белоруссия и Россия надежно обеспечивают безопасность внешних границ и эффективно работают по ряду других направлений, заявил спикер нижней палаты парламента республики (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
"Четверть века мы идем по историческому пути интеграции, и сегодня можно с уверенностью сказать, что проект Союзного государства доказал свою жизнеспособность. Беларусь и Россия надежно обеспечивают безопасность внешних границ, активно развивается двустороннее экономическое сотрудничество, создаются необходимые условия для обеспечения равенства прав наших граждан. Мы вместе отстаиваем историческую правду и единое культурное наследие", - говорится в заявлении Андрейченко, которое было озвучено в пятницу во время торжественного собрания, приуроченного ко Дню единения народов Белоруссии и России.
По словам спикера нижней палаты, парламентарии "всегда были и остаются убежденными сторонниками интеграции". Андрейченко в своем обращении указал, что, активно общаясь с избирателями, депутаты видят "стремление двух братских народов строить общее будущее".
"Это питает нашу уверенность в правильности выбранного пути и придает нам силы противостоять современным вызовам и угрозам. Предстоит сделать еще очень многое, и, укрепляя нашу обороноспособность, наращивая экономический потенциал, сближая законодательную базу, мы должны уделить особое внимание молодежи и воспитанию в духе патриотизма, искреннего уважения к славным традициям нашей истории и ценностям, которые нас объединяют, ведь именно молодое поколение продолжит укреплять наше единство", - добавил председатель нижней палаты.
С Днем единения граждан поздравила также спикер верхней палаты парламента Белоруссии (Совета республики) Наталья Кочанова. В поздравлении, зачитанном от ее имени, было отмечено, что "взаимная поддержка, братство, культурная и духовная общность издавна объединяют граждан двух стран".
"Двадцать пять лет назад в истории наших государств начался новый этап, подтверждающий искреннее и обоюдное стремление белорусов и россиян продолжать славные традиции своих отцов и дедов, жить в мире и согласии, строить прочный дом для нынешнего и грядущих поколений. Уроки прошлого показывают, что только вместе, сообща, укрепляя наше единство, мы способны ответить на любые вызовы и сохранить спокойствие и стабильность", - заявила Кочанова.
По ее словам, сегодня, когда международное сообщество переживает сложные времена конфликтов и угроз, российско-белорусский союз приобретает особую ценность и значимость. Кочанова выразила уверенность, что совместными слаженными действиями страны будут способствовать дальнейшему расширению плодотворных взаимных контактов, развитию национальных экономик.