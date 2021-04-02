https://ria.ru/20210402/bezopasnost-1603945967.html

Белоруссия и Россия надежно обеспечивают безопасность внешних границ

Белоруссия и Россия надежно обеспечивают безопасность внешних границ

Проект Союзного государства доказал свою жизнеспособность, Белоруссия и Россия надежно обеспечивают безопасность внешних границ и эффективно работают по ряду... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:19

2021-04-02T13:19

2021-04-02T13:19

союзное государство

наталья кочанова

россия

владимир андрейченко

белоруссия

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Проект Союзного государства доказал свою жизнеспособность, Белоруссия и Россия надежно обеспечивают безопасность внешних границ и эффективно работают по ряду других направлений, заявил спикер нижней палаты парламента республики (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.По словам спикера нижней палаты, парламентарии "всегда были и остаются убежденными сторонниками интеграции". Андрейченко в своем обращении указал, что, активно общаясь с избирателями, депутаты видят "стремление двух братских народов строить общее будущее".С Днем единения граждан поздравила также спикер верхней палаты парламента Белоруссии (Совета республики) Наталья Кочанова. В поздравлении, зачитанном от ее имени, было отмечено, что "взаимная поддержка, братство, культурная и духовная общность издавна объединяют граждан двух стран".По ее словам, сегодня, когда международное сообщество переживает сложные времена конфликтов и угроз, российско-белорусский союз приобретает особую ценность и значимость. Кочанова выразила уверенность, что совместными слаженными действиями страны будут способствовать дальнейшему расширению плодотворных взаимных контактов, развитию национальных экономик.

https://ria.ru/20210402/volodin-1603905405.html

россия

белоруссия

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наталья кочанова, россия, владимир андрейченко, белоруссия