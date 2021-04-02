https://ria.ru/20210402/bayden-1604048543.html

Байдена проинформировали об инциденте у Капитолия

Байдена проинформировали об инциденте у Капитолия

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден осведомлен об инциденте у Капитолия, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-02T23:42

2021-04-02T23:42

2021-04-03T00:36

инцидент у кпп капитолия

капитолий

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601444017_27:400:2423:1748_1920x0_80_0_0_5211853334430e7837ac0cab03394a13.jpg

ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден осведомлен об инциденте у Капитолия, сообщает телеканал CNN."Псаки заявила, что президент Байден "осведомлен" об инциденте у Капитолия", - информирует телеканал. Отмечается, что Псаки дала комментарии репортеру пула.CNN указывает, что Байден сейчас не в Белом доме: он прибыл в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвид, где намерен провести пасхальные выходные.Ранее полиция Капитолия проинформировала, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у здания конгресса США, они попали в больницу. Подозреваемый был взят под стражу. Телеканал MSNBC сообщил, что как минимум в одного человека стреляли. Несколько улиц были перекрыты в Вашингтоне из-за инцидента.По данным полиции, один офицер и водитель автомобиля, протаранившего КПП, скончались.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП 2021-04-02T23:42 true PT1M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент у кпп капитолия, видео, капитолий, джо байден, сша, в мире