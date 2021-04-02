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Байдена проинформировали об инциденте у Капитолия
Байдена проинформировали об инциденте у Капитолия
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден осведомлен об инциденте у Капитолия, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-02T23:42
2021-04-02T23:42
2021-04-03T00:36
инцидент у кпп капитолия
капитолий
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден осведомлен об инциденте у Капитолия, сообщает телеканал CNN."Псаки заявила, что президент Байден "осведомлен" об инциденте у Капитолия", - информирует телеканал. Отмечается, что Псаки дала комментарии репортеру пула.CNN указывает, что Байден сейчас не в Белом доме: он прибыл в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвид, где намерен провести пасхальные выходные.Ранее полиция Капитолия проинформировала, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у здания конгресса США, они попали в больницу. Подозреваемый был взят под стражу. Телеканал MSNBC сообщил, что как минимум в одного человека стреляли. Несколько улиц были перекрыты в Вашингтоне из-за инцидента.По данным полиции, один офицер и водитель автомобиля, протаранившего КПП, скончались.
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Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП
Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП
2021-04-02T23:42
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инцидент у кпп капитолия, видео, капитолий, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден
осведомлен об инциденте у Капитолия
, сообщает телеканал CNN
.
"Псаки заявила, что президент Байден "осведомлен" об инциденте у Капитолия", - информирует телеканал. Отмечается, что Псаки дала комментарии репортеру пула.
CNN указывает, что Байден сейчас не в Белом доме: он прибыл в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвид, где намерен провести пасхальные выходные.
Ранее полиция Капитолия проинформировала, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у здания конгресса США
, они попали в больницу. Подозреваемый был взят под стражу. Телеканал MSNBC сообщил, что как минимум в одного человека стреляли. Несколько улиц были перекрыты в Вашингтоне из-за инцидента.
По данным полиции, один офицер и водитель автомобиля, протаранившего КПП, скончались.