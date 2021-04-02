https://ria.ru/20210402/barnaul-1603912142.html

Жителя Барнаула по ошибке вакцинировали от коронавируса

Жителя Барнаула по ошибке вакцинировали от коронавируса

Барнаульца привили от коронавируса вместо вакцинации от гепатита и дифтерии, в учреждении проводят расследование с целью найти виновных и избежать таких ошибок... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:50

2021-04-02T10:50

2021-04-02T10:50

алтайский край

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 2 апр - РИА Новости. Барнаульца привили от коронавируса вместо вакцинации от гепатита и дифтерии, в учреждении проводят расследование с целью найти виновных и избежать таких ошибок в дальнейшем, рассказали РИА Новости в минздраве Алтайского края.Ранее о происшествии СМИ рассказала супруга барнаульца. Мужчина обратился в поликлинику, чтобы привиться от гепатита и дифтерии, вакцинация была нужна для работы. Отмечалось, что мужчина переболел коронавирусом и предупредил, что прививка от COVID ему не нужна. Однако дома обнаружилось, что в медкарте есть только запись о вакцинации от коронавируса."По данному факту в медицинской организации проводится служебное расследование для выявления нарушений и виновных лиц. В данное время внесены изменения в стандартную операционную процедуру, проведены корректирующие мероприятия для предотвращения подобных случаев. Кроме того, выделен отдельный прививочный кабинет для вакцинации против коронавирусной инфекции", - уточняют в минздраве.

https://ria.ru/20210219/oshibka-1598237815.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, барнаул, происшествия