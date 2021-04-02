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Жителя Барнаула по ошибке вакцинировали от коронавируса
Жителя Барнаула по ошибке вакцинировали от коронавируса
Барнаульца привили от коронавируса вместо вакцинации от гепатита и дифтерии, в учреждении проводят расследование с целью найти виновных и избежать таких ошибок... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:50
2021-04-02T10:50
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 2 апр - РИА Новости. Барнаульца привили от коронавируса вместо вакцинации от гепатита и дифтерии, в учреждении проводят расследование с целью найти виновных и избежать таких ошибок в дальнейшем, рассказали РИА Новости в минздраве Алтайского края.Ранее о происшествии СМИ рассказала супруга барнаульца. Мужчина обратился в поликлинику, чтобы привиться от гепатита и дифтерии, вакцинация была нужна для работы. Отмечалось, что мужчина переболел коронавирусом и предупредил, что прививка от COVID ему не нужна. Однако дома обнаружилось, что в медкарте есть только запись о вакцинации от коронавируса."По данному факту в медицинской организации проводится служебное расследование для выявления нарушений и виновных лиц. В данное время внесены изменения в стандартную операционную процедуру, проведены корректирующие мероприятия для предотвращения подобных случаев. Кроме того, выделен отдельный прививочный кабинет для вакцинации против коронавирусной инфекции", - уточняют в минздраве.
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алтайский край, барнаул, происшествия

Жителя Барнаула по ошибке вакцинировали от коронавируса

10:50 02.04.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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БАРНАУЛ, 2 апр - РИА Новости. Барнаульца привили от коронавируса вместо вакцинации от гепатита и дифтерии, в учреждении проводят расследование с целью найти виновных и избежать таких ошибок в дальнейшем, рассказали РИА Новости в минздраве Алтайского края.
Ранее о происшествии СМИ рассказала супруга барнаульца. Мужчина обратился в поликлинику, чтобы привиться от гепатита и дифтерии, вакцинация была нужна для работы. Отмечалось, что мужчина переболел коронавирусом и предупредил, что прививка от COVID ему не нужна. Однако дома обнаружилось, что в медкарте есть только запись о вакцинации от коронавируса.
"По данному факту в медицинской организации проводится служебное расследование для выявления нарушений и виновных лиц. В данное время внесены изменения в стандартную операционную процедуру, проведены корректирующие мероприятия для предотвращения подобных случаев. Кроме того, выделен отдельный прививочный кабинет для вакцинации против коронавирусной инфекции", - уточняют в минздраве.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 20:15
Мясников назвал серьезную ошибку врачей из поликлиник
 
Алтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
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