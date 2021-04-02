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Жителя Барнаула по ошибке вакцинировали от коронавируса
Жителя Барнаула по ошибке вакцинировали от коронавируса
Барнаульца привили от коронавируса вместо вакцинации от гепатита и дифтерии, в учреждении проводят расследование с целью найти виновных и избежать таких ошибок... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:50
2021-04-02T10:50
2021-04-02T10:50
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барнаул
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БАРНАУЛ, 2 апр - РИА Новости. Барнаульца привили от коронавируса вместо вакцинации от гепатита и дифтерии, в учреждении проводят расследование с целью найти виновных и избежать таких ошибок в дальнейшем, рассказали РИА Новости в минздраве Алтайского края.Ранее о происшествии СМИ рассказала супруга барнаульца. Мужчина обратился в поликлинику, чтобы привиться от гепатита и дифтерии, вакцинация была нужна для работы. Отмечалось, что мужчина переболел коронавирусом и предупредил, что прививка от COVID ему не нужна. Однако дома обнаружилось, что в медкарте есть только запись о вакцинации от коронавируса."По данному факту в медицинской организации проводится служебное расследование для выявления нарушений и виновных лиц. В данное время внесены изменения в стандартную операционную процедуру, проведены корректирующие мероприятия для предотвращения подобных случаев. Кроме того, выделен отдельный прививочный кабинет для вакцинации против коронавирусной инфекции", - уточняют в минздраве.
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алтайский край, барнаул, происшествия
БАРНАУЛ, 2 апр - РИА Новости.
Барнаульца привили от коронавируса вместо вакцинации от гепатита и дифтерии, в учреждении проводят расследование с целью найти виновных и избежать таких ошибок в дальнейшем, рассказали РИА Новости в минздраве Алтайского края
.
Ранее о происшествии СМИ рассказала супруга барнаульца. Мужчина обратился в поликлинику, чтобы привиться от гепатита и дифтерии, вакцинация была нужна для работы. Отмечалось, что мужчина переболел коронавирусом и предупредил, что прививка от COVID ему не нужна. Однако дома обнаружилось, что в медкарте есть только запись о вакцинации от коронавируса.
"По данному факту в медицинской организации проводится служебное расследование для выявления нарушений и виновных лиц. В данное время внесены изменения в стандартную операционную процедуру, проведены корректирующие мероприятия для предотвращения подобных случаев. Кроме того, выделен отдельный прививочный кабинет для вакцинации против коронавирусной инфекции", - уточняют в минздраве.