https://ria.ru/20210402/azarov-1604010540.html

Самарский губернатор предложил провести всероссийский форум в регионе

Самарский губернатор предложил провести всероссийский форум в регионе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал проведение всероссийского форума в регионе, посвященного развитию кадрового потенциала, сообщила... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T18:10

2021-04-02T18:10

2021-04-02T18:10

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

дмитрий азаров

самарская область

политика

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САМАРА, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал проведение всероссийского форума в регионе, посвященного развитию кадрового потенциала, сообщила пресс-служба правительства региона."Дмитрий Азаров инициировал проведение крупного всероссийского форума в Самарской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, об этом стало известно во время рабочей встречи Азарова с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. "Конечно, клиентоориентированный, клиентоцентричный подход в деятельности органов исполнительной власти, отраслей, сегодня является принципиально важным. Готовых кейсов в этой сфере очень небольшое количество. Совсем недавно мы представляли нашу идею по проведению специального форума в Самарской области, посвященного этой теме. И рад отметить, что по итогам встречи мы договорились о его проведении совместно с Агентством стратегических инициатив", - цитирует Азарова пресс-служба.Предполагается, что форум, посвященный развитию кадрового потенциала и клиентоцентричности предоставления государственных и муниципальных услуг, пройдет в Самарской области в апреле. "Сейчас уточняем даты, которые будут комфортны для экспертов. В эту работу активно включился РАНХиГС, предварительное согласие мы получили от ряда регионов", – сказал Азаров.По данным пресс-службы, в последние три года в Самарской области была выстроена системная работа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, социальной сферы. В национальном рейтинге АСИ Самарская область поднялась на 43 позиции."Наше активное сотрудничество с агентством буквально с первых дней моей работы в должности губернатора позволило кардинально поменять ситуацию. Мы брали лучшие решения, которые АСИ предлагало регионам, активно использовали отработанные модели. Именно они и привели нас к успеху", - отметил Азаров.Чупшева в свою очередь поблагодарила главу региона за плодотворное сотрудничество, отметив, что Самарская область является стратегическим партнером агентства.

https://ria.ru/20210314/sotrudnichestvo-1601171057.html

https://ria.ru/20210204/finansirovanie-1595966578.html

россия

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, агентство стратегических инициатив (аси), дмитрий азаров, самарская область, политика