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Самарский губернатор предложил провести всероссийский форум в регионе
Самарский губернатор предложил провести всероссийский форум в регионе
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал проведение всероссийского форума в регионе, посвященного развитию кадрового потенциала, сообщила... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T18:10
2021-04-02T18:10
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
дмитрий азаров
самарская область
политика
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САМАРА, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал проведение всероссийского форума в регионе, посвященного развитию кадрового потенциала, сообщила пресс-служба правительства региона."Дмитрий Азаров инициировал проведение крупного всероссийского форума в Самарской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, об этом стало известно во время рабочей встречи Азарова с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. "Конечно, клиентоориентированный, клиентоцентричный подход в деятельности органов исполнительной власти, отраслей, сегодня является принципиально важным. Готовых кейсов в этой сфере очень небольшое количество. Совсем недавно мы представляли нашу идею по проведению специального форума в Самарской области, посвященного этой теме. И рад отметить, что по итогам встречи мы договорились о его проведении совместно с Агентством стратегических инициатив", - цитирует Азарова пресс-служба.Предполагается, что форум, посвященный развитию кадрового потенциала и клиентоцентричности предоставления государственных и муниципальных услуг, пройдет в Самарской области в апреле. "Сейчас уточняем даты, которые будут комфортны для экспертов. В эту работу активно включился РАНХиГС, предварительное согласие мы получили от ряда регионов", – сказал Азаров.По данным пресс-службы, в последние три года в Самарской области была выстроена системная работа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, социальной сферы. В национальном рейтинге АСИ Самарская область поднялась на 43 позиции."Наше активное сотрудничество с агентством буквально с первых дней моей работы в должности губернатора позволило кардинально поменять ситуацию. Мы брали лучшие решения, которые АСИ предлагало регионам, активно использовали отработанные модели. Именно они и привели нас к успеху", - отметил Азаров.Чупшева в свою очередь поблагодарила главу региона за плодотворное сотрудничество, отметив, что Самарская область является стратегическим партнером агентства.
https://ria.ru/20210314/sotrudnichestvo-1601171057.html
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россия, агентство стратегических инициатив (аси), дмитрий азаров, самарская область, политика

Самарский губернатор предложил провести всероссийский форум в регионе

18:10 02.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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САМАРА, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал проведение всероссийского форума в регионе, посвященного развитию кадрового потенциала, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Дмитрий Азаров инициировал проведение крупного всероссийского форума в Самарской области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, об этом стало известно во время рабочей встречи Азарова с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. "Конечно, клиентоориентированный, клиентоцентричный подход в деятельности органов исполнительной власти, отраслей, сегодня является принципиально важным. Готовых кейсов в этой сфере очень небольшое количество. Совсем недавно мы представляли нашу идею по проведению специального форума в Самарской области, посвященного этой теме. И рад отметить, что по итогам встречи мы договорились о его проведении совместно с Агентством стратегических инициатив", - цитирует Азарова пресс-служба.
Предполагается, что форум, посвященный развитию кадрового потенциала и клиентоцентричности предоставления государственных и муниципальных услуг, пройдет в Самарской области в апреле. "Сейчас уточняем даты, которые будут комфортны для экспертов. В эту работу активно включился РАНХиГС, предварительное согласие мы получили от ряда регионов", – сказал Азаров.
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По данным пресс-службы, в последние три года в Самарской области была выстроена системная работа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, социальной сферы. В национальном рейтинге АСИ Самарская область поднялась на 43 позиции.
"Наше активное сотрудничество с агентством буквально с первых дней моей работы в должности губернатора позволило кардинально поменять ситуацию. Мы брали лучшие решения, которые АСИ предлагало регионам, активно использовали отработанные модели. Именно они и привели нас к успеху", - отметил Азаров.
Чупшева в свою очередь поблагодарила главу региона за плодотворное сотрудничество, отметив, что Самарская область является стратегическим партнером агентства.
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РоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)Дмитрий АзаровСамарская областьПолитика
 
 
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