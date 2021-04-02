https://ria.ru/20210402/avtobus-1603833638.html
Билет в один конец: как российские деревни выживают без автобусов
Билет в один конец: как российские деревни выживают без автобусов
Во многих российских деревнях нет общественного транспорта. Чтобы попасть в школу или к врачу, дети и пенсионеры пешком преодолевают километры до автобусной... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T08:00
2021-04-02T08:00
2021-04-02T19:11
россия
транспорт
регионы
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Во многих российских деревнях нет общественного транспорта. Чтобы попасть в школу или к врачу, дети и пенсионеры пешком преодолевают километры до автобусной остановки. Организацию маршрутов региональные власти отдают на откуп частным компаниям, а им невыгодно обслуживать малонаселенные места. Есть ли выход из ситуации — разбиралось РИА Новости.Не выехать из болотаИз деревни Оленье Болото в Удмуртии можно уехать только рано утром — на единственном рейсе. Обратно — вечером на нем же. Если нет машины, до остановки на тракте — так здесь называют шоссе — пешком два километра в гору. В саму деревню автобус не ходит уже много лет.В Оленьем Болоте живут 530 человек. Средних и старших классов в деревенской школе нет, поэтому детей возят в город — Сарапул. Взрослые ездят на работу тоже в основном туда.Постоянно брать такси накладно — от 300 рублей. Обращались в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии с просьбой пустить автобус, но безрезультатно.Жалуются и жители соседних населенных пунктов. Например, в деревню Девятово автобусы давно не ходят. В более крупное село — Тарасово — дважды в день ездит все тот же единственный рейс. Впрочем, недавно перевозчик объявил, что, возможно, отменят и его.На защиту пассажиров встал глава регионального исполкома ОНФ в Удмуртской Республике Андрей Цаплин. В Миндортрансе ему сообщили: по итогам открытого конкурса по Сарапульскому району, куда относится и Оленье Болото, заявок от перевозчиков не поступило. По словам чиновников, они предложили главе района провести еще один тендер и проработать организацию маршрутов.РИА Новости отправило запрос в республиканский Миндортранс.В стороне от дорогСколько населенных пунктов в России сейчас без автобусов — такой статистики нет. Но на отсутствие хоть какого-то общественного транспорта жалуются регулярно и в разных регионах. Например, в октябре 2020-го отменили рейс в поселок Ильича в Алтайском крае: там живет несколько сотен человек.Часто с отменой автобусных рейсов из деревень уходят и люди."Только у нас в районе в четырех населенных пунктах осталось по паре человек, — рассказывает краевед из Тульской области Александр Юлин. — Еще в нескольких — до десяти. В основном старики. Понятно, что гонять туда автобусы невыгодно, тем более что это в стороне от основных дорог. Идут пешком пять-десять километров. Жаль их, но проблема не в автобусах, а в общем упадке деревни".Борис Гаврюшин из Рязанской области рассказывает, что в его районе, где население — несколько сотен человек, автобус появляется лишь два-три раза в неделю."У нас в поселке Никитинский осталось три жилых дома, поэтому необходимости в прямом рейсе нет, — говорит он. — Однако рядом еще с десяток населенных пунктов, и вместе пассажиров наберется достаточно. Но транспорт не всегда ходит даже по трассе, которая в двух километрах. Оттуда только в Рязань, а в районный центр автобусы сейчас ездят редко. Раньше — по два-три раза в день".Автобусам давали ГоссоветЕще в сентябре 2017-го президент Владимир Путин говорил, что постоянные маршруты необходимо проложить в каждый поселок и деревню в стране. На заседании президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах он отмечал, что до некоторых отдаленных населенных пунктов невозможно добраться на общественном транспорте.По словам Путина, каждый субъект Федерации решает задачи развития общественного транспорта по-своему, исходя из возможностей и особенностей. В итоге действия региональных и муниципальных властей часто не согласуются.Вскоре после этого заседания Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить отмену маршрутов общественного транспорта без согласования с жителями. Такой законопроект планировали внести в Госдуму в 2018-м после изучения экспертным сообществом."Но данных о том, сколько маршрутов закрыто, до сих пор ни у кого нет, — говорит председатель организации Илья Зотов. — Поэтому недавно мы обратились за помощью к муниципальным властям. Эти сведения станут обоснованием законодательной инициативы".Взяли и ушлиТрудности с внутрирайонными перевозками начались около десяти лет назад. До этого в каждом административном районе было муниципальное автотранспортное предприятие. Потом в целях финансовой оптимизации основную часть маршрутов власти стали передавать коммерческим компаниям. В некоторых регионах это приводило к транспортным коллапсам.После жалоб общественников в областную прокуратуру и главам районов часть маршрутов восстановили. Но, как отмечает Алехин, в недостаточном количестве и с увеличенным интервалом."Частники есть частники. Чтобы общественный транспорт был доступным, нужны дотации. Он по определению неприбыльный", — считает депутат.Президент ассоциации "Единая транспортная система "Автобусные линии страны" Борис Лоран приводит в пример Тверскую область. Там в 2020-м запустили пилотный проект модернизации системы пассажирского транспорта.В рамках этого проекта, говорит Лоран, госкорпорация выделяет транспортной компании средства на пассажирские перевозки, в том числе — на организацию маршрутов.В десяти других регионах уже обсуждают переход на такую схему работы.Параллельно необходимо вести и контроль, подчеркивает Лоран. Например, чтобы автобусы ездили по расписанию и до всех указанных населенных пунктов. Для этого создают Единую федеральную систему мониторинга и контроля пассажирских перевозок (ЕФС МКПП). Первые испытания прошли в конце 2020-го. Цель — создание цифровой базы данных, позволяющей отслеживать расписание и оплату билетов.Не всегда и не вездеИногда власти идут на уступки и без внедрения новых подходов. Правда, в основном автобусные рейсы возвращают после жалоб в Москву.Например, недавно жители Карелии добились восстановления автобусного сообщения Петрозаводск — Кинелахта через Савиново.По словам местной активистки Ольги Гоккоевой, автобус значился в расписании, но по факту рейсы не выполняли или в лучшем случае обслуживали только часть маршрута. При этом Савиново в десяти километрах от трассы. Пешком до автобуса добраться непросто.Депутат Оконешниковского района Омской области Виктор Вячин вспоминает, как отстоял права местных жителей с помощью Генпрокуратуры.В июле 2020-го областные власти закрыли автовокзал Оконешниково. Большинство локальных рейсов отменили из-за нерентабельности. Некоторые деревни остались без общественного транспорта. На других маршрутах начались перебои: люди уезжали в один конец, не зная, как доберутся обратно.После вмешательства надзорного ведомства в феврале 2021-го автовокзал открыли и автобус Оконешниково — Омск вернули.Сложности с деревенскими маршрутами связаны не только с нерентабельностью для частных перевозчиков, но и с состоянием дорог. Запустить автобусный рейс в некоторые населенные пункты ГИБДД просто не разрешает."В Удмуртии недавно реализовали программу по ремонту дорог в 80 населенных пунктах, чтобы туда проезжали хотя бы вездеходы МЧС. Что уж говорить об автобусах", — приводит пример Андрей Цаплин.Эксперты считают, что навести порядок в сфере автобусных перевозок помогут и поправки в транспортное законодательство. В частности, к статье 34 ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров".По словам Бориса Лорана, это позволит распространить опыт Тверской области на федеральный уровень.
https://ria.ru/20210214/doroga--1597229510.html
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россия, транспорт, регионы
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Во многих российских деревнях нет общественного транспорта. Чтобы попасть в школу или к врачу, дети и пенсионеры пешком преодолевают километры до автобусной остановки. Организацию маршрутов региональные власти отдают на откуп частным компаниям, а им невыгодно обслуживать малонаселенные места. Есть ли выход из ситуации — разбиралось РИА Новости.
Не выехать из болота
Из деревни Оленье Болото в Удмуртии можно уехать только рано утром — на единственном рейсе. Обратно — вечером на нем же. Если нет машины, до остановки на тракте — так здесь называют шоссе — пешком два километра в гору. В саму деревню автобус не ходит уже много лет.
В Оленьем Болоте живут 530 человек. Средних и старших классов в деревенской школе нет, поэтому детей возят в город — Сарапул
. Взрослые ездят на работу тоже в основном туда.
"Это всего 18 километров, но государственного перевозчика нет, а частным компаниям невыгодно делать больше двух рейсов, — рассказывает РИА Новости директор школы Алла Матвиенко. — Люди голосуют на тракте. Но, например, если в больницу с ребенком — это уже проблема".
Постоянно брать такси накладно — от 300 рублей. Обращались в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии с просьбой пустить автобус, но безрезультатно.
Жалуются и жители соседних населенных пунктов. Например, в деревню Девятово автобусы давно не ходят. В более крупное село — Тарасово — дважды в день ездит все тот же единственный рейс. Впрочем, недавно перевозчик объявил, что, возможно, отменят и его.
На защиту пассажиров встал глава регионального исполкома ОНФ
в Удмуртской Республике
Андрей Цаплин. В Миндортрансе ему сообщили: по итогам открытого конкурса по Сарапульскому району, куда относится и Оленье Болото, заявок от перевозчиков не поступило. По словам чиновников, они предложили главе района провести еще один тендер и проработать организацию маршрутов.
РИА Новости отправило запрос в республиканский Миндортранс.
В стороне от дорог
Сколько населенных пунктов в России сейчас без автобусов — такой статистики нет. Но на отсутствие хоть какого-то общественного транспорта жалуются регулярно и в разных регионах. Например, в октябре 2020-го отменили рейс в поселок Ильича в Алтайском крае: там живет несколько сотен человек.
"Перевозчик говорит: дороги плохие, — поясняет местная жительница Светлана Усольцева. — Машины часто ломаются, вот и отказался ездить к нам. Взрослые и дети идут домой с работы и учебы по 13 километров каждый день".
Часто с отменой автобусных рейсов из деревень уходят и люди.
"Только у нас в районе в четырех населенных пунктах осталось по паре человек, — рассказывает краевед из Тульской области
Александр Юлин. — Еще в нескольких — до десяти. В основном старики. Понятно, что гонять туда автобусы невыгодно, тем более что это в стороне от основных дорог. Идут пешком пять-десять километров. Жаль их, но проблема не в автобусах, а в общем упадке деревни".
Борис Гаврюшин из Рязанской области
рассказывает, что в его районе, где население — несколько сотен человек, автобус появляется лишь два-три раза в неделю.
"У нас в поселке Никитинский осталось три жилых дома, поэтому необходимости в прямом рейсе нет, — говорит он. — Однако рядом еще с десяток населенных пунктов, и вместе пассажиров наберется достаточно. Но транспорт не всегда ходит даже по трассе, которая в двух километрах. Оттуда только в Рязань, а в районный центр автобусы сейчас ездят редко. Раньше — по два-три раза в день".
Автобусам давали Госсовет
Еще в сентябре 2017-го президент Владимир Путин
говорил, что постоянные маршруты необходимо проложить в каждый поселок и деревню в стране. На заседании президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах он отмечал, что до некоторых отдаленных населенных пунктов невозможно добраться на общественном транспорте.
По словам Путина, каждый субъект Федерации решает задачи развития общественного транспорта по-своему, исходя из возможностей и особенностей. В итоге действия региональных и муниципальных властей часто не согласуются.
Вскоре после этого заседания Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить отмену маршрутов общественного транспорта без согласования с жителями. Такой законопроект планировали внести в Госдуму
в 2018-м после изучения экспертным сообществом.
"Но данных о том, сколько маршрутов закрыто, до сих пор ни у кого нет, — говорит председатель организации Илья Зотов. — Поэтому недавно мы обратились за помощью к муниципальным властям. Эти сведения станут обоснованием законодательной инициативы".
Взяли и ушли
Трудности с внутрирайонными перевозками начались около десяти лет назад. До этого в каждом административном районе было муниципальное автотранспортное предприятие. Потом в целях финансовой оптимизации основную часть маршрутов власти стали передавать коммерческим компаниям. В некоторых регионах это приводило к транспортным коллапсам.
"В 2017 году в Омской области несколько коммерческих перевозчиков просто взяли и ушли с маршрутов, — рассказывает депутат регионального Заксобрания Андрей Алехин. — Все в соответствии с законом, но ситуация на грани. Люди не могли добраться до больниц, банков, почты".
После жалоб общественников в областную прокуратуру и главам районов часть маршрутов восстановили. Но, как отмечает Алехин, в недостаточном количестве и с увеличенным интервалом.
"Частники есть частники. Чтобы общественный транспорт был доступным, нужны дотации. Он по определению неприбыльный", — считает депутат.
Президент ассоциации "Единая транспортная система "Автобусные линии страны" Борис Лоран приводит в пример Тверскую область
. Там в 2020-м запустили
пилотный проект модернизации системы пассажирского транспорта.
В рамках этого проекта, говорит Лоран, госкорпорация выделяет транспортной компании средства на пассажирские перевозки, в том числе — на организацию маршрутов.
"Это делается под гарантии местных властей, — объясняет он. — Даже если рейс не окупается за счет продажи билетов, перевозчик все равно получает дотации и зарабатывает на других маршрутах. Это единственная модель, приемлемая для внутрирегиональных перевозок. Президент ее одобрил".
В десяти других регионах уже обсуждают переход на такую схему работы.
Параллельно необходимо вести и контроль, подчеркивает Лоран. Например, чтобы автобусы ездили по расписанию и до всех указанных населенных пунктов. Для этого создают Единую федеральную систему мониторинга и контроля пассажирских перевозок (ЕФС МКПП). Первые испытания прошли в конце 2020-го. Цель — создание цифровой базы данных, позволяющей отслеживать расписание и оплату билетов.
Не всегда и не везде
Иногда власти идут на уступки и без внедрения новых подходов. Правда, в основном автобусные рейсы возвращают после жалоб в Москву.
Например, недавно жители Карелии добились восстановления автобусного сообщения Петрозаводск
— Кинелахта через Савиново.
По словам местной активистки Ольги Гоккоевой, автобус значился в расписании, но по факту рейсы не выполняли или в лучшем случае обслуживали только часть маршрута. При этом Савиново в десяти километрах от трассы. Пешком до автобуса добраться непросто.
"Водитель объяснял внезапные решения по изменению расписания тем, что "все равно там никого нет", — рассказывает Гоккоева. — Жалобами в федеральный Минтранс мы добились более-менее регулярного движения, хотя и не по всему маршруту. Но многие деревни в районе так и остались без автобусов, хотя в расписании они есть".
Депутат Оконешниковского района Омской области Виктор Вячин вспоминает, как отстоял права местных жителей с помощью Генпрокуратуры
.
В июле 2020-го областные власти закрыли автовокзал Оконешниково. Большинство локальных рейсов отменили из-за нерентабельности. Некоторые деревни остались без общественного транспорта. На других маршрутах начались перебои: люди уезжали в один конец, не зная, как доберутся обратно.
"К тому же автобусы стояли зимой без гаража в тридцатиградусный мороз. Ездить в них было физически тяжело, очень холодно", — отмечает Вячин.
После вмешательства надзорного ведомства в феврале 2021-го автовокзал открыли и автобус Оконешниково — Омск
вернули.
Сложности с деревенскими маршрутами связаны не только с нерентабельностью для частных перевозчиков, но и с состоянием дорог. Запустить автобусный рейс в некоторые населенные пункты ГИБДД просто не разрешает.
"В Удмуртии недавно реализовали программу по ремонту дорог в 80 населенных пунктах, чтобы туда проезжали хотя бы вездеходы МЧС
. Что уж говорить об автобусах", — приводит пример Андрей Цаплин.
Эксперты считают, что навести порядок в сфере автобусных перевозок помогут и поправки в транспортное законодательство. В частности, к статье 34 ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров".
По словам Бориса Лорана, это позволит распространить опыт Тверской области на федеральный уровень.