https://ria.ru/20200918/verkhnevolzhe-1577448572.html
Верхневолжье готово поделиться опытом модели пассажирских перевозок
Тверская область готова поделиться опытом внедрения у себя транспортной модели пассажирских перевозок для реализации программы в регионах страны, сообщил... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:31
2020-09-18T15:31
2020-09-18T15:52
тверская область
игорь руденя
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<strong>ТВЕРЬ, 18 сен - РИА Новости</strong>. Тверская область готова поделиться опытом внедрения у себя транспортной модели пассажирских перевозок для реализации программы в регионах страны, сообщил губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Igor_Rudenja" target="_blank">Игорь Руденя</a>.Глава Верхневолжья принимает участие в проходящем в Твери заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт". Он также сообщил, что в рамках проекта комплексного развития городского общественного транспорта Твери планируется запустить трамвайное движение. Тверская область в феврале этого года одной из первых в стране приступила к комплексной модернизации пассажирского транспорта. В Твери и Калининском районе введены 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов – низкопольных машин экологического стандарта "Евро-5". Все они оформлены в едином стиле, оснащены навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, обслуживания маломобильных пассажиров и другими современными решениями. Оплатить проезд можно наличными средствами, банковской, транспортной картами. Предоставляется льготный проезд по социальной карте, также внедрена школьная транспортная карта. С начала работы новыми автобусами перевезены более 22 миллионов пассажиров.Со следующего года новая транспортная модель получит развитие в других муниципалитетах Тверской области. Первыми для внедрения станут Ржевская, Старицкая и Кимрская агломерации.Пресс-служба областного правительства отмечает, что благодаря внедрению новой транспортной модели повысилось качество перевозок, снизилось количество ДТП, уменьшилась нагрузка на улично-дорожную сеть.
https://ria.ru/20200916/gazifikatsiya-1577304637.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
ТВЕРЬ, 18 сен - РИА Новости
. Тверская область готова поделиться опытом внедрения у себя транспортной модели пассажирских перевозок для реализации программы в регионах страны, сообщил губернатор области Игорь Руденя
.
Глава Верхневолжья принимает участие в проходящем в Твери заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт".
"При запуске новой модели общественного транспорта нашими ключевыми задачами было создание единого центра управления и контроля пассажирских перевозок, легализация и прозрачность этого рынка, а главное – максимально удобная и безопасная работа общественного транспорта, с предоставлением льготного проезда", – сказал Руденя.
Он также сообщил, что в рамках проекта комплексного развития городского общественного транспорта Твери планируется запустить трамвайное движение.
Тверская область в феврале этого года одной из первых в стране приступила к комплексной модернизации пассажирского транспорта. В Твери и Калининском районе введены 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов – низкопольных машин экологического стандарта "Евро-5". Все они оформлены в едином стиле, оснащены навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, обслуживания маломобильных пассажиров и другими современными решениями. Оплатить проезд можно наличными средствами, банковской, транспортной картами. Предоставляется льготный проезд по социальной карте, также внедрена школьная транспортная карта. С начала работы новыми автобусами перевезены более 22 миллионов пассажиров.
Со следующего года новая транспортная модель получит развитие в других муниципалитетах Тверской области. Первыми для внедрения станут Ржевская, Старицкая и Кимрская агломерации.
Пресс-служба областного правительства отмечает, что благодаря внедрению новой транспортной модели повысилось качество перевозок, снизилось количество ДТП, уменьшилась нагрузка на улично-дорожную сеть.