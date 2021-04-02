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Туризм
https://ria.ru/20210402/aviabilety-1604000829.html
Эксперты рассказали, как изменились цены на перелеты по России
Эксперты рассказали, как изменились цены на перелеты по России
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились средние чеки за перелеты по России в сравнении с 2019 годом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:39
2021-04-02T17:39
туризм
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились средние чеки за перелеты по России в сравнении с 2019 годом, сообщает Туту.ру. Исследовались данные по билетам, оформленным с 1 января по 31 марта для вылетов в период с 1 апреля по 31 мая.Выяснилось, что средний чек за перелет по России в апреле — мае 2021 года составляет 6 902 рубля в одну сторону. В апреле — мае 2019 года он был равен 7 389 рублям. То есть средняя цена ниже на 6,6 процента, чем два года назад. Правда, на некоторых популярных направлениях аналитики наблюдают рост среднего чека. Например, по маршрутам Москва — Симферополь, Москва — Сочи и Москва — Минеральные Воды он на апрель — май вырос на 14-16 процентов, до 5988, 5764 и 5263 рублей в одну сторону. По направлениям Санкт-Петербург — Сочи и Москва — Краснодар — на 11-12 процентов (6742 и 4420 рублей соответственно). В то же время есть направления, в том числе входящие в десятку по популярности, где средний чек или вырос совсем незначительно, или даже сократился. К ним относятся, к примеру, Москва — Санкт-Петербург ( минус девять процентов, 2966 рублей), Санкт-Петербург — Симферополь (минус 11 процентов, 6811 рублей) и Москва — Анапа (минус шесть процентов, 6362 рубля). Самый высокий рост среднего чека (более 30 процентов), по данным продаж, в сравнении с 2019 годом наблюдается на маршрутах Москва — Томск, Москва — Нижнекамск, Новосибирск — Нижневартовск, Москва — Ростов-на-Дону, Уфа — Нижневартовск, Москва — Якутск и Уфа — Краснодар. При этом есть ряд направлений, где аналитики отмечают снижение стоимости более чем на 50 процентов. Например, Москва — Горно-Алтайск, Санкт-Петербург — Пермь, Санкт-Петербург — Саратов.
https://ria.ru/20210401/puteshestviya-1603762141.html
москва
уфа
нижневартовск
краснодар
симферополь
сочи
минеральные воды
анапа
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санкт-петербург
калининград
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Эксперты рассказали, как изменились цены на перелеты по России

17:39 02.04.2021
 
© РИА Новости / Артур ЛебедевПассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи
Пассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились средние чеки за перелеты по России в сравнении с 2019 годом, сообщает Туту.ру.
Исследовались данные по билетам, оформленным с 1 января по 31 марта для вылетов в период с 1 апреля по 31 мая.
Выяснилось, что средний чек за перелет по России в апреле — мае 2021 года составляет 6 902 рубля в одну сторону. В апреле — мае 2019 года он был равен 7 389 рублям. То есть средняя цена ниже на 6,6 процента, чем два года назад.
Правда, на некоторых популярных направлениях аналитики наблюдают рост среднего чека. Например, по маршрутам Москва — Симферополь, Москва — Сочи и Москва — Минеральные Воды он на апрель — май вырос на 14-16 процентов, до 5988, 5764 и 5263 рублей в одну сторону. По направлениям Санкт-Петербург — Сочи и Москва — Краснодар — на 11-12 процентов (6742 и 4420 рублей соответственно).
В то же время есть направления, в том числе входящие в десятку по популярности, где средний чек или вырос совсем незначительно, или даже сократился. К ним относятся, к примеру, Москва — Санкт-Петербург ( минус девять процентов, 2966 рублей), Санкт-Петербург — Симферополь (минус 11 процентов, 6811 рублей) и Москва — Анапа (минус шесть процентов, 6362 рубля).
Самый высокий рост среднего чека (более 30 процентов), по данным продаж, в сравнении с 2019 годом наблюдается на маршрутах Москва — Томск, Москва — Нижнекамск, Новосибирск — Нижневартовск, Москва — Ростов-на-Дону, Уфа — Нижневартовск, Москва — Якутск и Уфа — Краснодар. При этом есть ряд направлений, где аналитики отмечают снижение стоимости более чем на 50 процентов. Например, Москва — Горно-Алтайск, Санкт-Петербург — Пермь, Санкт-Петербург — Саратов.
Туристы на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 12:00Туризм
Названы самые популярные направления для путешествий по России в апреле
 
Туризмкуда можно лететькуда поехатьТуризмТуту.рутуристыавиакомпаниисамолетыНовости - ТуризмМоскваУфаНижневартовскКраснодарСимферопольСочиМинеральные ВодыАнапаРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургКалининград
 
 
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