https://ria.ru/20210402/aviabilety-1603908514.html

Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов

Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов

Минтранс не подтвердил рост цен на авиабилеты; более того, по отдельным направлениям внутри страны они даже снизились, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:32

2021-04-02T10:32

2021-04-02T12:17

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

экономика

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Минтранс не подтвердил рост цен на авиабилеты; более того, по отдельным направлениям внутри страны они даже снизились, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным ведомства, если сравнивать цены на перелеты в июне 2021 года и июне 2019-го, подешевели авиаперевозки по маршрутам: Москва — Ростов-на-Дону на 22%, Москва — Томск на 14%, Москва — Сыктывкар на 12%, Москва — Нижнекамск на четыре процента, Москва — Екатеринбург — на десять.Ранее газета "Известия", ссылаясь на данные билетных агрегаторов, сообщила о подорожании стоимости внутренних перелетов в апреле — июне на 15-120% год к году. В частности, речь шла о билетах из Москвы в Набережные Челны, Нижнекамск, Чебоксары, Ростов-на-Дону, Краснодар, Якутск. Помимо этого, выросли в цене полеты в Сочи и из него.Также сообщалось, что россияне жаловались на рост цен авиаперевозок в Федеральную антимонопольную службу. ФАС переадресовала вопрос авиационным властям, которые регулируют отрасль.

https://ria.ru/20210319/puteshestviya-1601940643.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика