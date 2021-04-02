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Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов
Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов
Минтранс не подтвердил рост цен на авиабилеты; более того, по отдельным направлениям внутри страны они даже снизились, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:32
2021-04-02T10:32
2021-04-02T12:17
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
экономика
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Минтранс не подтвердил рост цен на авиабилеты; более того, по отдельным направлениям внутри страны они даже снизились, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным ведомства, если сравнивать цены на перелеты в июне 2021 года и июне 2019-го, подешевели авиаперевозки по маршрутам: Москва — Ростов-на-Дону на 22%, Москва — Томск на 14%, Москва — Сыктывкар на 12%, Москва — Нижнекамск на четыре процента, Москва — Екатеринбург — на десять.Ранее газета "Известия", ссылаясь на данные билетных агрегаторов, сообщила о подорожании стоимости внутренних перелетов в апреле — июне на 15-120% год к году. В частности, речь шла о билетах из Москвы в Набережные Челны, Нижнекамск, Чебоксары, Ростов-на-Дону, Краснодар, Якутск. Помимо этого, выросли в цене полеты в Сочи и из него.Также сообщалось, что россияне жаловались на рост цен авиаперевозок в Федеральную антимонопольную службу. ФАС переадресовала вопрос авиационным властям, которые регулируют отрасль.
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Минтранс
не подтвердил рост цен на авиабилеты; более того, по отдельным направлениям внутри страны они даже снизились, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел", — заявила пресс-служба министерства.
По данным ведомства, если сравнивать цены на перелеты в июне 2021 года и июне 2019-го, подешевели авиаперевозки по маршрутам: Москва — Ростов-на-Дону на 22%, Москва — Томск на 14%, Москва — Сыктывкар на 12%, Москва — Нижнекамск на четыре процента, Москва — Екатеринбург — на десять.
Ранее газета "Известия", ссылаясь на данные билетных агрегаторов, сообщила о подорожании стоимости внутренних перелетов в апреле — июне на 15-120% год к году. В частности, речь шла о билетах из Москвы в Набережные Челны, Нижнекамск, Чебоксары, Ростов-на-Дону, Краснодар, Якутск. Помимо этого, выросли в цене полеты в Сочи и из него.
Также сообщалось, что россияне жаловались на рост цен авиаперевозок в Федеральную антимонопольную службу. ФАС переадресовала вопрос авиационным властям, которые регулируют отрасль.