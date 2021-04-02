Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210402/avangard-1603945249.html
Срок службы носителей "Авангардов" могут продлить на три года
Срок службы носителей "Авангардов" могут продлить на три года
Срок службы стоящих на вооружении РВСН межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО SS-19 Stiletto) может быть продлен на... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:15
2021-04-02T13:15
новое оружие россии
авангард
ракетные войска стратегического назначения
нато
оренбургская область
нпо машиностроения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589433043_0:68:1159:720_1920x0_80_0_0_973468308d2ac2f394b2cbc493c8808d.jpg
РЕУТОВ, 2 апр - РИА Новости. Срок службы стоящих на вооружении РВСН межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО SS-19 Stiletto) может быть продлен на три года, сообщил в пятницу генеральный директор, генеральный конструктор НПО Машиностроения (входит в "Корпорацию Тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов.Согласно открытым данным, эти ракеты являются носителями гиперзвуковых блоков "Авангард". Последние ракеты произведены 36 лет назад, и в нынешнем году истекает ранее продленный до этого параметра срок их эксплуатации."Будем держать эту ракету на боевом дежурство столько, сколько нужно. Сейчас мы идем на продление еще на три года", - сказал Леонов журналистам в кулуарах Академических чтений по космонавтике."Проводится целый комплекс работ. Он позволяет продолжать эксплуатацию этих ракет. Но здесь любые предсказания неуместны – техника нам сама должна будет подсказать", - добавил Леонов.По его словам, идет плановая замена УР-100Н УТТХ на "Ярсы": если раньше первых было 150, то сейчас – 50.По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука – то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час.Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", в 2019 году заступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).Сколько комплексов входит в один полк, официально не раскрывается. При этом в конце минувшего года стало известно, что всего на вооружении РВСН находятся четыре комплекса "Авангард".НПО Машиностроения, согласно открытым источникам, является разработчиком комплекса.
https://ria.ru/20201222/avangard-1590357744.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589433043_52:48:948:720_1920x0_80_0_0_13e4e5b3f66dc077444179b6374dc07d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авангард, ракетные войска стратегического назначения, нато, оренбургская область, нпо машиностроения

Срок службы носителей "Авангардов" могут продлить на три года

13:15 02.04.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом
Ракетный комплекс Авангард установили в шахту под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЕУТОВ, 2 апр - РИА Новости. Срок службы стоящих на вооружении РВСН межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО SS-19 Stiletto) может быть продлен на три года, сообщил в пятницу генеральный директор, генеральный конструктор НПО Машиностроения (входит в "Корпорацию Тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов.
Согласно открытым данным, эти ракеты являются носителями гиперзвуковых блоков "Авангард". Последние ракеты произведены 36 лет назад, и в нынешнем году истекает ранее продленный до этого параметра срок их эксплуатации.
"Будем держать эту ракету на боевом дежурство столько, сколько нужно. Сейчас мы идем на продление еще на три года", - сказал Леонов журналистам в кулуарах Академических чтений по космонавтике.
"Проводится целый комплекс работ. Он позволяет продолжать эксплуатацию этих ракет. Но здесь любые предсказания неуместны – техника нам сама должна будет подсказать", - добавил Леонов.
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения Авангард - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 12:14
Минобороны опубликовало новые данные о скорости "Авангарда"
По его словам, идет плановая замена УР-100Н УТТХ на "Ярсы": если раньше первых было 150, то сейчас – 50.
По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука – то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час.
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", в 2019 году заступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).
Сколько комплексов входит в один полк, официально не раскрывается. При этом в конце минувшего года стало известно, что всего на вооружении РВСН находятся четыре комплекса "Авангард".
НПО Машиностроения, согласно открытым источникам, является разработчиком комплекса.
 
Новое оружие РоссииАвангардРакетные войска стратегического назначенияНАТООренбургская областьНПО Машиностроения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg рассказало о восстановлении экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
01:12В Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией
Лента новостейМолния