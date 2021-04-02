https://ria.ru/20210402/astrazeneca-1604007330.html

Нидерланды запретили AstraZeneca для людей моложе 60 лет

Нидерланды запретили AstraZeneca для людей моложе 60 лет

Нидерланды прекращают использование вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca для лиц моложе 60 лет, передает RTL Nieuws. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:57

2021-04-02T17:57

2021-04-02T18:12

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

распространение коронавируса

astrazeneca

нидерланды

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ПАРИЖ, 2 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерланды прекращают использование вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca для лиц моложе 60 лет, передает RTL Nieuws.В Нидерландах вакцина от коронавируса AstraZeneca в ближайшем будущем будет использоваться только лицами в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее решение было принято министром здравоохранения Хуго де Йонге после консультаций с Советом здравоохранения, Национальным институтом здравоохранения (RIVM) и медицинским агентством (MEB) из-за побочных эффектов вакцины.Отмечается, что среди побочных эффектов применения вакцины в Нидерландах зафиксирован тяжелый тромбоз.Ранее голландский исследовательский центр Lareb, занимающийся выявлением побочных эффектов, сообщил о смерти женщины в Нидерландах из-за эмболии легких, возникшей после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca.Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/tromboz-1603905532.html

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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , нидерланды