https://ria.ru/20210402/astrazeneca-1604007330.html
Нидерланды запретили AstraZeneca для людей моложе 60 лет
Нидерланды запретили AstraZeneca для людей моложе 60 лет
Нидерланды прекращают использование вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca для лиц моложе 60 лет, передает RTL Nieuws. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:57
2021-04-02T17:57
2021-04-02T18:12
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
распространение коронавируса
astrazeneca
нидерланды
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ПАРИЖ, 2 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерланды прекращают использование вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca для лиц моложе 60 лет, передает RTL Nieuws.В Нидерландах вакцина от коронавируса AstraZeneca в ближайшем будущем будет использоваться только лицами в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее решение было принято министром здравоохранения Хуго де Йонге после консультаций с Советом здравоохранения, Национальным институтом здравоохранения (RIVM) и медицинским агентством (MEB) из-за побочных эффектов вакцины.Отмечается, что среди побочных эффектов применения вакцины в Нидерландах зафиксирован тяжелый тромбоз.Ранее голландский исследовательский центр Lareb, занимающийся выявлением побочных эффектов, сообщил о смерти женщины в Нидерландах из-за эмболии легких, возникшей после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca.Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210402/tromboz-1603905532.html
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , нидерланды
ПАРИЖ, 2 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерланды
прекращают использование вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca
для лиц моложе 60 лет, передает RTL Nieuws
.
В Нидерландах вакцина от коронавируса
AstraZeneca в ближайшем будущем будет использоваться только лицами в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее решение было принято министром здравоохранения Хуго де Йонге после консультаций с Советом здравоохранения, Национальным институтом здравоохранения (RIVM) и медицинским агентством (MEB) из-за побочных эффектов вакцины.
Отмечается, что среди побочных эффектов применения вакцины в Нидерландах зафиксирован тяжелый тромбоз.
Ранее голландский исследовательский центр Lareb, занимающийся выявлением побочных эффектов, сообщил о смерти женщины в Нидерландах из-за эмболии легких, возникшей после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca.
Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.