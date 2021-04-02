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В Австралии мужчина попал в больницу после прививки AstraZeneca

В Австралии мужчина попал в больницу после прививки AstraZeneca

Мужчину в Австралии госпитализировали из-за развития тромбоза через несколько дней после получения вакцины AstraZeneca, местный регулятор приступил к... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:06

2021-04-02T09:06

2021-04-02T09:06

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мужчину в Австралии госпитализировали из-за развития тромбоза через несколько дней после получения вакцины AstraZeneca, местный регулятор приступил к расследованию, сообщает телеканал ABC.По данным СМИ, 44-летний австралиец вакцинировался от коронавируса в двадцатых числах марта и в пятницу был госпитализирован в одну из больниц Мельбурна."У него было низкое содержание тромбоцитов (в крови), при этом были тромбы в печени, селезенке и кишечнике. Это подходит под описание вызванной вакцинацией протромботической тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов)", - сообщил телеканалу ведущий подкаста о коронавирусе Coronacast доктор Норман Свон.На данный момент не установлено, связано ли развитие тромбоза у мужчины с получением вакцины AstraZeneca. Как сообщил изданию заместитель главы медицинской службы Майкл Кидд, австралийский медицинский регулятор расследует данный случай.В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , австралия, мельбурн, в мире