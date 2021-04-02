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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/astrazeneca-1603896270.html
В Австралии мужчина попал в больницу после прививки AstraZeneca
В Австралии мужчина попал в больницу после прививки AstraZeneca
Мужчину в Австралии госпитализировали из-за развития тромбоза через несколько дней после получения вакцины AstraZeneca, местный регулятор приступил к... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:06
2021-04-02T09:06
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
австралия
мельбурн
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мужчину в Австралии госпитализировали из-за развития тромбоза через несколько дней после получения вакцины AstraZeneca, местный регулятор приступил к расследованию, сообщает телеканал ABC.По данным СМИ, 44-летний австралиец вакцинировался от коронавируса в двадцатых числах марта и в пятницу был госпитализирован в одну из больниц Мельбурна."У него было низкое содержание тромбоцитов (в крови), при этом были тромбы в печени, селезенке и кишечнике. Это подходит под описание вызванной вакцинацией протромботической тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов)", - сообщил телеканалу ведущий подкаста о коронавирусе Coronacast доктор Норман Свон.На данный момент не установлено, связано ли развитие тромбоза у мужчины с получением вакцины AstraZeneca. Как сообщил изданию заместитель главы медицинской службы Майкл Кидд, австралийский медицинский регулятор расследует данный случай.В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , австралия, мельбурн, в мире

В Австралии мужчина попал в больницу после прививки AstraZeneca

09:06 02.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мужчину в Австралии госпитализировали из-за развития тромбоза через несколько дней после получения вакцины AstraZeneca, местный регулятор приступил к расследованию, сообщает телеканал ABC.
По данным СМИ, 44-летний австралиец вакцинировался от коронавируса в двадцатых числах марта и в пятницу был госпитализирован в одну из больниц Мельбурна.
"У него было низкое содержание тромбоцитов (в крови), при этом были тромбы в печени, селезенке и кишечнике. Это подходит под описание вызванной вакцинацией протромботической тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов)", - сообщил телеканалу ведущий подкаста о коронавирусе Coronacast доктор Норман Свон.
На данный момент не установлено, связано ли развитие тромбоза у мужчины с получением вакцины AstraZeneca. Как сообщил изданию заместитель главы медицинской службы Майкл Кидд, австралийский медицинский регулятор расследует данный случай.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaАвстралияМельбурнВ мире
 
 
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