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В Австралии мужчина попал в больницу после прививки AstraZeneca
В Австралии мужчина попал в больницу после прививки AstraZeneca
Мужчину в Австралии госпитализировали из-за развития тромбоза через несколько дней после получения вакцины AstraZeneca, местный регулятор приступил к... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:06
2021-04-02T09:06
2021-04-02T09:06
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мужчину в Австралии госпитализировали из-за развития тромбоза через несколько дней после получения вакцины AstraZeneca, местный регулятор приступил к расследованию, сообщает телеканал ABC.По данным СМИ, 44-летний австралиец вакцинировался от коронавируса в двадцатых числах марта и в пятницу был госпитализирован в одну из больниц Мельбурна."У него было низкое содержание тромбоцитов (в крови), при этом были тромбы в печени, селезенке и кишечнике. Это подходит под описание вызванной вакцинацией протромботической тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов)", - сообщил телеканалу ведущий подкаста о коронавирусе Coronacast доктор Норман Свон.На данный момент не установлено, связано ли развитие тромбоза у мужчины с получением вакцины AstraZeneca. Как сообщил изданию заместитель главы медицинской службы Майкл Кидд, австралийский медицинский регулятор расследует данный случай.В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , австралия, мельбурн, в мире
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Мужчину в Австралии
госпитализировали из-за развития тромбоза через несколько дней после получения вакцины AstraZeneca
, местный регулятор приступил к расследованию, сообщает телеканал ABC
.
По данным СМИ, 44-летний австралиец вакцинировался от коронавируса в двадцатых числах марта и в пятницу был госпитализирован в одну из больниц Мельбурна
.
"У него было низкое содержание тромбоцитов (в крови), при этом были тромбы в печени, селезенке и кишечнике. Это подходит под описание вызванной вакцинацией протромботической тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов)", - сообщил телеканалу ведущий подкаста о коронавирусе Coronacast доктор Норман Свон.
На данный момент не установлено, связано ли развитие тромбоза у мужчины с получением вакцины AstraZeneca. Как сообщил изданию заместитель главы медицинской службы Майкл Кидд, австралийский медицинский регулятор расследует данный случай.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.