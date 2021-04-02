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Названы два ранних симптома артрита
Названы два ранних симптома артрита
Специалисты Американской академии хирургов-ортопедов назвали ранние симптомы артрита, сообщает Express. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:24
2021-04-02T17:24
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Специалисты Американской академии хирургов-ортопедов назвали ранние симптомы артрита, сообщает Express.Так, одним из первых индикаторов болезни, по мнению специалистов, считается "тупая боль" в руках.Другой ключевой признак приближения артрита — ощущение жжения в суставах. Эти болезненные ощущения характеры для утренних часов, однако на поздних стадиях болезни могут беспокоить ночью и даже приводить к пробуждению. &nbsp;Врачи рекомендовали внимательно относиться к неприятным ощущениям в суставах и при малейших подозрениях на артрит обращаться к специалистам.
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здоровье, общество

Названы два ранних симптома артрита

17:24 02.04.2021
 
© Depositphotos / volkfiat.gmail.comНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Depositphotos / volkfiat.gmail.com
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Специалисты Американской академии хирургов-ортопедов назвали ранние симптомы артрита, сообщает Express.
Так, одним из первых индикаторов болезни, по мнению специалистов, считается "тупая боль" в руках.
"Такая боль часто возникает после периодов повышенной нагрузки на суставы, таких как продолжительное хватание", — объясняют медики.
Другой ключевой признак приближения артрита — ощущение жжения в суставах. Эти болезненные ощущения характеры для утренних часов, однако на поздних стадиях болезни могут беспокоить ночью и даже приводить к пробуждению.  
Врачи рекомендовали внимательно относиться к неприятным ощущениям в суставах и при малейших подозрениях на артрит обращаться к специалистам.
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