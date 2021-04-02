https://ria.ru/20210402/artrit-1603999511.html
Названы два ранних симптома артрита
Названы два ранних симптома артрита
Специалисты Американской академии хирургов-ортопедов назвали ранние симптомы артрита, сообщает Express. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:24
2021-04-02T17:24
2021-04-02T17:24
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Специалисты Американской академии хирургов-ортопедов назвали ранние симптомы артрита, сообщает Express.Так, одним из первых индикаторов болезни, по мнению специалистов, считается "тупая боль" в руках.Другой ключевой признак приближения артрита — ощущение жжения в суставах. Эти болезненные ощущения характеры для утренних часов, однако на поздних стадиях болезни могут беспокоить ночью и даже приводить к пробуждению. Врачи рекомендовали внимательно относиться к неприятным ощущениям в суставах и при малейших подозрениях на артрит обращаться к специалистам.
https://ria.ru/20210321/opukhol-1602205220.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Специалисты Американской академии хирургов-ортопедов назвали ранние симптомы артрита, сообщает Express
.
Так, одним из первых индикаторов болезни, по мнению специалистов, считается "тупая боль" в руках.
"Такая боль часто возникает после периодов повышенной нагрузки на суставы, таких как продолжительное хватание", — объясняют медики.
Другой ключевой признак приближения артрита — ощущение жжения в суставах. Эти болезненные ощущения характеры для утренних часов, однако на поздних стадиях болезни могут беспокоить ночью и даже приводить к пробуждению.
Врачи рекомендовали внимательно относиться к неприятным ощущениям в суставах и при малейших подозрениях на артрит обращаться к специалистам.